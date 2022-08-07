楠梓產業園區動土　陳其邁：打造最具價值半導體產業聚落

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌表示，在台灣經濟起飛過程高雄承擔重大的辛苦，「我們的歲月靜好是因為有高雄負重前行！」在地鄉親受環境衝擊為台灣做出巨大貢獻，也因此總統蔡英文上任提出大南方大發展計畫，要讓曾經辛苦貢獻的人也能在轉型過程飛躍前進。
蘇貞昌指出，楠梓產業園區不僅獲中央與中油支持，再加上與經濟部、國科會密切配合，感謝台積電進駐，政府也做到國際大廠要求，高雄的蛻變讓人刮目相看，相信有效率與魄力的政府在總統蔡英文領導下，高雄發展未來會飛耀前進。
陳其邁表示，楠梓產業園區開設代表蔡總統的大南方大發展經濟戰略完成最重要的樞紐。他也對鄉親允諾園區開發包括環境監測、相關二次汙染防治都依照里長的建議採最高標準執行，好還要更好，絕對不會讓楠梓區環境受到二次汙染。
陳其邁也感謝台積電信任高雄，給高雄機會，讓市府成為台積電設廠投資的工作夥伴，他強調台積電的進駐將改寫高雄產業發展的歷史，意味高雄產業再次華麗轉身，從楠梓產業園區到橋科、路科，行政院規劃高雄到台南、全球最有價值的半導體S廊帶產業聚落儼然成形，後續台積電設廠包括供應鏈廠商進駐，會讓很多青年有更多的工作機會回到高雄。
陳其邁致也引用台積電董事長劉德音日前接受媒體專訪時所提，強調晶圓廠是非常精密的製造設施，仰賴即時跟外界的連結，匯聚各國相關人才與公司才能讓工廠運作，即使用武力攻下也不可能讓它有辦法運作，這也印證台積電在國際間的價值，兼顧產業發達與對人類經濟的貢獻，成為這個世界不可或缺的一部分，「所以台積電的精神就是高雄的精神，高雄的價值就是在創造我們成為世界不可或缺的部分。」
經發局長廖泰翔表示，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，從計畫啟動、整治到完成核定報編短短不到一年，高市府已與台積電完成簽約，目前園區內的道路、滯洪池及綠帶等公設已依程序申辦開工，今日動土典禮後台積電建廠將可併同動工，預計113年開始營運，廖泰翔強調，楠梓產業園區開發與建廠、營運後的各項環保相關議題，經發局會依照環評決議承諾事項落實監督，整體園區規劃納入當地生態考量，將與台積電以最嚴謹的態度面對環境生態議題，以較法規更高規格的積極目標，持續致力節能、節水及減廢，落實綠色製造與環境共生共榮理念。
值得注意的是，代表台積電出席楠梓產業園區動土典禮的王英郎今天並未發言或受訪。王英郎現為台積電晶圓廠營運副總經理，擁有國立交通大學電子工程博士學位，擁有出色的專利記錄，截至目前在全球擁有283項專利，其中包括136項美國專利，為國際知名的奈米半導體薄膜及擴散製程專家。
在10多年前南部半導體資源不足時，王英郎以創新模式在南科建立全球最大晶圓廠，積極與本土廠商如家登、漢民、中微、巴斯福、三福化工等合作創新，將半導體原料、零組件工業及製程機台等在國內生根發展，也引進傳統產業進入到半導體產業供應鏈，為台積電製程技術的量產具有重要貢獻。