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台積電將進駐　楠梓產業園區正式動土

▲今（7）日楠梓產業園區動土典禮，見證高煉廠褐地重生轉型為高科技園區。（圖／高雄市經發局提供）
▲今（7）日楠梓產業園區動土典禮，見證高煉廠褐地重生轉型為高科技園區。（圖／高雄市經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-07 14:37:03

楠梓產業園區，今（7）日舉行園區動土典禮，代表園區進入開發與建廠階段，行政院長蘇貞昌、台積公司晶圓廠營運（一）副總經理王英郎博士，荷商艾司摩爾、美商英特格、德商默克與日商華爾卡等也特別親臨見證，高雄市長陳其邁致詞時感謝中央的支持與所有市民的信任，高雄半導體產業鏈已逐漸成形，代表高雄產業再次華麗轉身。

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行政院長蘇貞昌致詞時表示，在台灣經濟起飛過程高雄承擔重大的辛苦，「我們的歲月靜好是因為有高雄負重前行！」在地鄉親受環境衝擊為台灣做出巨大貢獻，也因此總統蔡英文上任提出大南方大發展計畫，要讓曾經辛苦貢獻的人也能在轉型過程飛躍前進。

▲行政院長蘇貞昌致詞。（圖／高雄市經發局提供）
▲行政院長蘇貞昌致詞。（圖／高雄市經發局提供）
高雄市長陳其邁致詞時首先感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花及所有行政院團隊支持高雄，楠梓產業園區開設代表蔡總統的大南方大發展經濟戰略完成最重要的樞紐。

陳其邁也感謝台積電信任高雄，給高雄機會，強調台積電的進駐將改寫高雄產業發展的歷史，意味高雄產業再次華麗轉身，從楠梓產業園區到橋科、路科，行政院規劃高雄到台南、全球最有價值的半導體S廊帶產業聚落儼然成形，後續台積電設廠包括供應鏈廠商進駐，會讓很多青年有更多的工作機會回到高雄。

▲高雄市長陳其邁感謝台積電信任高雄，給高雄機會。（圖／高雄市經發局提供）
▲高雄市長陳其邁感謝台積電信任高雄，給高雄機會。（圖／高雄市經發局提供）
台積公司晶圓廠營運（一）副總經理王英郎博士也特地出席今日動土典禮，他目前在全球擁有283項專利，其中包括136項美國專利，為國際知名的奈米半導體薄膜及擴散製程專家，10多年前南部半導體資源不足時，王英郎博士曾身為台積公司在台南年職級最高的主管，以創新模式在南科建立全球最大晶圓廠，致力促進南部半導體產學合作發展，讓南台灣成為晶圓專工成長最快速的區域。

▲今（7）日楠梓產業園區動土典禮由行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁，及中央、地方民意代表及企業代表等共同執鏟，展開園區工程。（圖／高雄市經發局提供）
▲今（7）日楠梓產業園區動土典禮由行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁，及中央、地方民意代表及企業代表等共同執鏟，展開園區工程。（圖／高雄市經發局提供）
經發局長廖泰翔表示，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，從計畫啟動、整治到完成核定報編短短不到一年，高市府已與台積電完成簽約，目前園區內的道路、滯洪池及綠帶等公設已依程序申辦開工，今日動土典禮後台積電建廠將可併同動工，預計113年開始營運後初期可增加至少1,500個就業機會、1,576億元年產值。

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