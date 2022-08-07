斥蔣萬安7月講鬼話 吳思瑤：陳時中在xyz，你怎還在abc
民進黨台北市長參選人陳時中今（7）日召開首場政見發表會，針對內湖交通提出「1234我來做」內湖地區長期交通雍塞問題解決方案。陳時中競選總幹事吳思瑤下午受訪時表示，蔣萬安說要以時間、空間、運具改善內湖交通，這當然是最基本元素，「陳時中已經在xyz了，怎麼蔣萬安還在abc」，根本是在7月講鬼話，態度非常不正確。
吳思瑤說，參選台北市長絕不只是在臉書上敲鍵盤講空話，陳時中參選還不到1個月，就一舉提出對內湖交通端出嚴謹可行的方案，短中長程連作法、工期、工法都提出完整規劃，反觀蔣萬安還在講空話，蔣萬安說要以時間、空間、運具改善內湖交通，這不是最基本的abc？
吳思瑤強調，解決任一地方的交通問題，時間、空間、運具當然是最基本元素，「陳時中已經在xyz了，怎麼蔣萬安還在abc」，如果要拿香對拜，那也請把香拿好、才不會褻瀆神明、踐踏民意，不應該如此粗糙、移花接木，在7月講鬼話，這樣態度非常不正確。
莊瑞雄也透過臉書表示，他理解選民的檢驗將至，但絕不能用浮泛的立論去應付。當蔣萬安還在尋求新闢道路的可能時，陳時中已經明確的跟市民報告，替市民規劃的路線是什麼？使用的工法是什麼？而大眾運輸路網的興建，比的不是誰的創見，而是執行力。
莊瑞雄說，想解決城市的問題，千萬不能只出一張嘴，一定要動手做，陳時中會用負責任的態度，想辦法來解決市民的痛苦、讓城市煥然一新。