出席北藝感恩日 柯文哲哽咽談蔡炳坤：若能來他會很高興
台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，今（7）日下午出席台北表演藝術中心感恩日活動。而柯文哲在致詞時，也特別提及日前在餐敘上中風的副市長蔡炳坤，強調蔡炳坤過去一年來都在籌劃北藝與周圍商圈的結合，他一直很期望今天的到來，卻因生病無法前來，「我要藉此機會謝謝蔡炳坤對北藝的貢獻與努力。」而在會後受訪時，柯文哲提到蔡炳坤也一度哽咽說不出話，直言「如果他今天可以來，應該會很高興」。
蔡炳坤在七月時，陪同柯文哲一同宴請台中市議會考察團，不過在宴席過程中，蔡炳坤出現中風的症狀，也隨即送往聯合醫院仁愛院區進行診治，發現是右腦出血性中風後，也隨即進行手術。雖然手術過程順利，但蔡炳坤至今仍在加護病房觀察中。
而今日則是台北表演藝術中心正式開幕日，柯文哲在致詞時也表示，要感謝的人相當多，包括整個台北市政府團隊，台北市副市長蔡炳坤、彭振聲，文化局、捷運局、工務局等，「特別是蔡炳坤，他本來是負責台北市無圍牆博物館的營運，如何結合台北周邊商圈，是他過去一年中很重要的工作。」柯文哲說，相信蔡炳坤一直很期望今天的到來，卻因生病無法前來，「我要藉此機會謝謝蔡炳坤對北藝的貢獻與努力。」
柯文哲與黃珊珊在會後接受媒體訪問時，被問到是不是特別想念蔡炳坤一事，只見一旁的黃珊珊先是嘆了一口氣，柯文哲則表示，北藝到了最後階段，與商圈的整合還有最後要開幕前這一年，所有的細節都是蔡炳坤在負責，說到最後柯文哲也不禁哽咽，表示「如果蔡炳坤今天可以來的話，他應該會很高興。」