邊境管制再鬆綁！桃園機場明起開放轉機客至出境區用餐

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包括開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐，取消原有由航空公司人員引導轉機旅客至專屬候機室的規定；取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制；修正轉機旅客行程須開立同一本票內的規定，前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。
機場公司開放邊境同時持續各項防疫作為，包括出境用餐區均設置隔屏或採梅花座，維持防疫安全距離；參照衛福部疾管署頒佈之「國際及小三通港埠清潔人員環境消毒與安全防護原則」對出境、入境區進行環境清消；提升出境區工作人員防護裝備及健康監測，確保工作人員健康；持續強化機場工作人員健康防護，目前新冠疫苗第1次追加劑接種率達98.45%，並協調醫療院所進駐提供第2次追加劑疫苗接種服務。
機場公司統計，自6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月份出現每日轉機超過5000人次的高峰，顯見市場需求強勁，放寬轉機規定與提升旅客便利性措施，將有助桃園機場爭取更多旅客中轉。
機場公司將持續依據指揮中心與交通部指示，視疫情滾動調整防疫措施，提供旅客高品質的航空運輸服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。