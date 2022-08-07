中共軍艦進入花蓮外海？國防部：假消息、已派F-16V巡弋
中國大陸方面因為不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，在裴洛西離台後隨即進行大規模的環台軍演。而中國大陸官媒昨（6）日也公布多張解放軍接近台灣海岸線的照片，不過卻遭到當地民眾駁斥「假新聞」。對此國防部今（7）日下午也發表聲明，表示駐守在花蓮的空軍第五戰術混合聯隊，以F-16V戰機持續執行巡弋任務的實際行動，展示捍衛國家安全的能力與決心。
國防部方面表示，針對網傳中共軍艦進入花蓮附近領海假訊息，駐守花蓮基地的空軍第五戰術混合聯隊，以F-16V戰機持續執行巡弋任務的實際行動，展示捍衛國家安全的能力與決心。聯隊官兵表示，中共發布的假訊息很多，請國人不要上當；國軍全天候堅守崗位，以實際行動捍衛國家安全。
受訪官兵表示，國軍以備戰不求戰的原則，理性應對共軍各種挑釁舉動，但捍衛國家主權和領土安全的能力與決心，絕對不容置疑。尤其是面對中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假訊息，請國人不要上當，正確的臺海周邊軍事動態，請以國防部發布者為準。
而國防部上午也發布了一支名為「日常」的影片，以向堅守崗位、無法陪伴家人的國軍致謝，也祝大家父親節快樂，「我們在前方看著，後方的你們更有幸福希望」。國防部方面指出，正因為前方有國軍守著、護著，後方的民眾才可以幸福快樂，感謝堅守崗位的每位官兵，只要有敵情威脅在，國軍就會努力守護大家的日常。