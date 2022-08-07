林襄甩髮11秒片瘋傳！自曝上網學妙招 粉絲迷暈：太香了
樂天桃猿的啦啦隊女神林襄，儘管去年才加入團隊，卻是人氣竄升最快的成員，目前IG粉絲追蹤數已經突破125萬人，她今（7）日在IG曬出11秒表演影片，穿著小可愛、黑色短褲的俐落裝扮，奮力甩髮熱舞，長髮依舊飄逸無比，自信地說第二年請多多指教，「上網查了怎麼甩髮不遮到臉，有成功吧」，可愛發言讓同團成員也笑翻。
其實，林襄加入啦啦隊的過程頗為勵志，念書時讀的設計科系，與表演並無關係，不過善於在鏡頭前運用肢體表現，讓支持者認為她很適合當啦啦隊，林襄開始找老師練舞，獲選加入啦啦隊後，有超過上百首應援舞要學，靠著每週練舞及私下苦練，才能跟上其他從小學舞的團員，努力學習才能看起來毫不費力。
林襄加入啦啦隊第二年就參與明星賽，跟眾多正妹一起同台表演，她在球場上的一舉一動，都成為粉絲關注焦點，即使搶拍、跳錯，偶爾驚慌失措，和自信的性感甩髮動作，都是獨一無二的可愛瞬間，林襄分享心得，「雖然明星賽那週好煎熬，每個夜晚都在背應援，但是還是覺得好開心」。
加入啦啦隊知名度攀升，林襄認為最大好處是整個人樂觀開朗了起來，個性變得正向。粉絲則公認她這一年進步迅速，「妳甩頭髮甩得好，真的進步太多了！好替妳開心」、「頭髮甩完都沒遮到臉，而且甩得輕鬆自在不費力，從容的保持笑容，太強了」。