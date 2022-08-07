蔡其昌座談會屢爆場 莊競程有信心逆轉勝：藍里長也力挺
民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌近來展開市政座談會，要展現「行動派」精神走遍整座城市，讓台中市民充分瞭解其所提出的願景，力拚勝選。負責督導北北屯區的立委莊競程今（7）日 向《NOWnews今日新聞》記者透露，蔡其昌所到之處鄉親反應熱烈，在聽完蔡其昌報告政見與願景後，不少偏藍人士都表示要考慮支持蔡其昌；莊競程也說，許多鄉親要跟蔡其昌拍照，自己更當起了攝影官，「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，看選民的反應，有信心蔡其昌、民進黨在台中可以逆轉勝。
莊競程表示，從8月開始，蔡其昌就責成各區督導辦理座談會，自己負責選區北區、北屯區。以8月5日來說，在北北屯一個晚上就辦了3場，時間分別是6點、7點、8點，3場都滿座。
莊競程秀出照片指出，最後一場在松竹寺與台中市議員曾朝榮合體，更是大爆滿，他還當起了攝影官，幫力挺蔡其昌的支持者拍合照。
莊競程說，蔡其昌所到之處，鄉親反應都很熱烈，過去大家可能比較不認識擔任立法院副院長的蔡其昌，都只有在電視上看到，現場認識了，加上蔡其昌完整報告他未來當市長的政見，「聽完副院長演講，市民都很熱烈，說要轉而支持副院長」。
莊競程也說，自己有與蔡其昌一同拜訪里長跟地方仕紳，有些過往立場比較偏藍的重要人士，聽完蔡其昌的願景與訴求後，都說要考慮轉來支持蔡其昌。
莊競程表示，現任市長盧秀燕很會做人，但台中市需要會做事的市長，不是會做人的市長。蔡其昌所有政見端出來，面對面跟鄉親報告，一場一場下去，相信可以逆轉勝。
莊競程說，自己選立委的時候也是在不被看好的情況下，花了4個月努力耕耘逆轉勝，「輸在起跑點不是輸，贏在終點才是贏」，看選民的反應，有信心蔡其昌、民進黨在台中可以逆轉勝。