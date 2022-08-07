還是想買！馬斯克稱仍有意併購推特 假帳號問題懸而未解
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布，以440億美元（約新台幣1.3兆元）收購推特（Twitter）一案破局，重挫推特股價，導致這筆交易走入法律程序；馬斯克昨（6）又推文表示，願意按照原始條款繼續進行以440億美元的交易，前提是推特公司能提供其抽樣100個帳號與證實這些帳號為真的方法。
馬斯克先前指責推特公司在用戶人口的實際規模和假帳號等問題上誤導了他的團隊，這些問題相當於詐欺與違約因此才暫緩相關交易，昨日又在推特上發文表示，若推特公司像向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件與數據從本質上來看就是虛假有誤的，那麼這筆交易本就不該繼續；有網友回覆詢問馬斯克，那麼美國證券交易委員會是否啟動調查了，馬斯克則表示「好問題，為何他們還不調查呢？」
推特為此則進行駁斥，指出像馬斯克這樣創辦了多家公司、身旁顧問團全都是華爾街銀行家、優秀律師的億萬富豪，被推特哄騙簽下440億美元的併購協議的說法令人難以置信更與事實有違背。
推特公司的律師團表示，馬斯克試圖偽造推特從未做出的陳述，然後刻意斷章取義地使用推特提供給他的大量機密數據，以製造出違反上述聲明的行為，藉此讓自己取得良好形象與訴訟優勢。