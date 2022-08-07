男星狂上陸綜！老婆偷買豪宅 夫妻「爽擁8.7億房產」
54歲港星李克勤是少數經歷1980、1990、2000、2010以及2020一共5個年代，都維持發片且具有知名度的歌手，近年他將演藝重心轉往大陸，接下了許多綜藝節目，最近還有消息指出他的太太偷偷買下新豪宅，身家突然暴漲，引起討論。
據《香港01》報導，李克勤自2015年陸續接下《蒙面歌王》、《我是歌手》、《2021中國好聲音》、《聲生不息》等節目，還在《中國好聲音》擔任導師，算一算收入非常可觀。李克勤的妻子去年悄悄以約2584萬港幣（約台幣9861萬元），買下香港仔黃竹坑站晉環豪宅，此事還是李克勤看到新聞才知道，但他表示不在意，對於豪宅的用途也僅透露要問過愛妻才會知道。
事實上，李克勤與太太盧淑儀在2006年結婚，愛妻的他在婚前就已經把名下的不動產加上盧淑儀的名字，有消息指出，婚後夫妻倆財產市值總價2.3億港幣（約台幣8.7億元），包含4處房產，包括：壽臣山道西曉穎花園複式連天台約8000萬港幣（約台幣3.05億）、西貢清水灣銀巒路龍湖別墅約8000萬港幣（約台幣3.05億）、西半山干德道明珠台低層單位約4000萬港幣（約台幣1.5億）、黃竹坑道甄沾記大廈約1200萬港幣（約台幣4500萬），全都是夫妻共同持有。