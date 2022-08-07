孫安佐狠酸「台灣人變塑膠」！擁槍不想當兵挨轟打嘴砲
狄鶯、孫鵬的22歲獨子孫安佐，在美國持有子彈被捕一事，在台灣獲判無罪，在檢方不再上訴的前提下，他毫無顧忌在YouTube影片大放厥詞，以「槍在手，我回來了！是時候該重操舊業了」為標題，鼓吹人們應該擁有持槍自衛的自由，有網友建議他這麼愛改槍，不如去從軍，結果他反嗆當兵沒機會碰槍，還暢談兩岸緊張氣氛，狠嗆對政府失望，「請問台灣人什麼時候變塑膠了啦！」
最近政治局勢緊張，孫安佐IG曬出自己拿槍照片，表示「我個人覺得很多事只能靠自己，近期看到我們的政府面對中共的態度，老實說我真的很失望，對方都已經跑來你家門口前嗆聲，甚至朝你開槍（射飛彈），結果你只希望外來國家來幫忙抵制，甚至連防空警報都沒有，請問台灣人什麼時候變塑膠了啦。我們可以不挑釁，但不代表我們好欺負，於是我希望可以帶動大家，做好真正的全民國防！」
熱愛槍枝的孫安佐，希望帶動全民國防，但網友要他去從軍，他卻表示這不是一個好主意，「因為當你加入體制後，你就會被體制給控制住，請問一個面對飛彈來襲卻毫無實質作為的政府，甚至連防空警報都沒有，永遠只想依靠外來國家，你真的覺得打仗時，他們可以領導我們嗎？當兵更不用說，就最簡單的問題，4個月兵役你能碰到幾次槍，學到多少真正有用的戰技？」
孫安佐強調這3年來經營YouTube頻道，卻因官司不敢拍攝槍枝問題，確定自己無罪後，未來會談論熱愛的槍枝主題，盼藉此解開大眾對於槍枝的誤解。雖有不少粉絲贊同他的做法，但也有人認為他不想從軍，卻又鼓吹個人擁槍，甚至鼓譟兩岸武力對抗的想法，思想不夠成熟，只是打打嘴砲，「你在台灣無罪不代表你的行為就是對的，根據『槍砲彈藥刀械管制條例』，你如果在台灣做出這件事，你的改造手槍未遂罪是成立」、「你知道自己被美國列為黑名單，一輩子不能入境美國了嗎？」要他公開發言之前，還是要好好思考一下，不要造成父母困擾。