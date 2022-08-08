【MotoGP戰報：英國站】Rins氣勢如虹但未能撐到最後，Vinales站上久違頒獎台

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MotoGP雖經過一個多月的暑假休息，但2023年車手陣容卻有進行變動，首先Miller將轉至KTM車隊，Alex Marquez要到Gresini，Rins則去LCR車隊，另外有消息指出Mir可能會加入Honda車隊和Marquez搭擋，而Dovizioso日前宣布於Misano站後就要退休。
回到賽事方面Zarco取得杆位，Vinales則在第二Miller排在第三，起跑後Zarco成功守住第一位置，Quartararo趁勢擠上第二而Vinales卻掉到後方，不過Quartararo因執行懲罰圈，回到場上排位已掉至第五，而後續競爭力也不如前方車手出色，因此後來整場都處在第六徘徊。處於領先的Zarco則發生轉倒將領先送給Bagnaia。
雖然Bagnaia與Miller占據第一第二位置，但本站Rins發揮強大戰力，竟從地11名起跑一路追上到第三，甚至一舉超越站上第一，不過隨著賽事不斷推近，Rins戰力也開始下滑，不僅失去領先位置排名還不斷下滑。就在此時一直被Quartararo擋住的Vinales終於衝破屏障快速往前挺進，來到賽事後段已衝上第二名，並在倒數圈時對Bagnaia進行超越，但可惜未能成功，不過最終還好有守住第二名成績。
Quartararo（180分）、Aleix Espargaro（158分）、Bagnaia（131分）、Bastianini（118分）、Zarco（114分）。