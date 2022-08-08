▲ 父親節前夕光陽出大招！入手 Ionex 就抽 100 萬購車大禮

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Ionex 今夏含「金」量最高的父親節豪禮！
針對一年一度的父親節，光陽 Ionex 特別準備了 100 萬現金，百萬父豪活動即日起至 10 月 25 日止，不論你是購車送老爸還是帥爸選新車，全都享有抽獎機會，光陽 Ionex 今夏就是要讓全民炫「父」！
學生入手光陽 Ionex 3.0 電動車就有機會成為「百萬學霸」
只要在活動時間內成為光陽 Ionex 電動車學生車主，就有機會獲得光陽 Ionex 的 100 萬現金購車大禮！「百萬學霸」活動即日起至 10 月 25 日止，舉凡在學學生、應屆畢業生、長青學生等，只要是中華民國教育部認可學籍之在學學生（須提供學生證、在學證明或 2022 年畢業證書影本），就有資格參加抽獎活動。
光陽 Ionex 電動車同步適用政府汰舊換新優惠，「百萬父豪」、「百萬學霸」活動，讓全民「一騎當百萬好野人」，活動自 2022 年 8 月起至 10 月 25 止，只要是「爸爸」或「學生」身份購入光陽 Ionex 全車系電動機車並完成領牌，就有機會把「100 萬」現金帶回家！2022 年 10 月 31 日將公開抽出百萬父豪、百萬學霸各 1 名，並於光陽 Ionex 官網公告抽獎結果。（活動詳情請見 Ionex 官網）