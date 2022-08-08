午後防雷陣雨！父親節外出要帶傘 「木蘭」颱風這時生成
中央氣象局表示，因南方雲系北移，今（8）日花東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有局部較大雨勢發生的機率；基隆北海岸及高雄至恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風；而目前在南海的低壓系統，最快在今日增強為熱帶性低氣壓，深夜至9日清晨再增強成今年的第7號颱風「木蘭」（Mulan），但對台灣無影響，估週三就會由廣東沿海附近登陸、減弱。
氣象局說明，今日起至週三，受南海低壓槽影響，環境風場以為東南風為主，各地高溫可以來到33至35度，其中大台北、嘉義、台南及宜花地區容易出現局部36度以上的高溫，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分；週四至週日東南風減弱，轉為偏南風至弱風，天氣受迎風面水氣多寡影響，有時會有短暫陣雨，但不論是東南風或偏南風，西半部、東北部地區皆晴朗炎熱，且午後各地山區、西半部會有局部雷陣雨。
氣象局提醒，今明兩天高屏沿海、北海岸易有較大陣風，週三南部、東南部沿海易有長浪，提醒民眾到海邊活動注意安全。
另針對颱風動態，目前南海季風環流內有低壓逐漸發展，氣象局指出，最新資料顯示，此低壓(熱帶擾動)在週一至週二有發展為熱帶性低氣壓或颱風的趨勢，並沿季風環流之邊緣往北至西北方向移動，對台灣沒有直接影響，估週三就會由廣東沿海附近登陸、減弱。（編輯：林莞茜）