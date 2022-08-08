73歲「寶可夢阿伯」傳中風！一度無法講話 手機只剩25支
手遊「精靈寶可夢 GO」推出之後，掀起全球一股抓寶風潮，雖然現在已經不見當初的熱潮，但是仍有許多粉絲繼續抓寶。但你還記得他嗎？曾經以騎腳踏車、頂著最多72支手機抓寶的「寶可夢阿伯」陳三元，一度紅遍海內外，現高齡73歲的他，日前傳出他半年前就中風，所幸治療後恢復的不錯，目前仍然在全力復健當中。
據《三立新聞》報導，寶可夢阿伯陳三元現年已經73歲，半年前中風後一度無法講話跟走路，所幸經治療後身體恢復不錯，不過過去喜愛的寶可夢遊戲已經半年沒有上線了，拿出過往經常使用的手機支架時看起來有些生疏，不過實際抓寶時，寶貝球還是丟得相當準確。
寶可夢阿伯也感嘆，自己的身體已經沒有以往這麼好，講話的聲音也沒有以前宏亮，因為太久沒有玩寶可夢了，很多手機久沒有玩電池都壞了，從全盛時期72支手機也縮減到剩下25支。寶可夢阿伯說「有多少就玩多少，未來會盡全力復健，希望可以讓粉絲再次看到他抓寶的身影」。
事實上，「寶可夢阿伯」陳三元最早是用6支手機同時抓寶，被民眾拍下分享到網路，甚至被轉傳到國外論壇熱議，當時國外網友還給他稱號為「鐵血玩家－寶可夢獵人爺爺」，更吸引大批外媒爭相報導，直到做後手機規模從6支、9支一路擴張到72支，讓陳三元的名氣一飛沖天，當時甚至手機品牌大廠華碩也曾找他，為主打續航力的新手機站台，獲得網友一致好評直呼「找對人」、「超級有說服力」。（編輯：張嘉哲）