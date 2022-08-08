萬五大關又失守！台股早盤跌逾120點 裕隆集團綠油油
美股上週五四大指數跌多漲少，唯幅度都不大，而台北股市今（8）日開盤走弱，早盤一度跌120多點，下殺來到14908點，跌幅0.5%以上，萬五大關又失守。權值股台積電早盤跌7元，來到509元，聯電也跌超過1%。而今日網通設備表現亮眼。至於裕隆集團因投資新安東京防疫理賠虧損今日走弱，中華與裕隆都跌超過9%。
美股道瓊指數上週五（5日）上漲76.65點，或0.23%，收32803.47點；那斯達克指數下跌63.02點，或0.5%，收12657.56點；標普500指數下跌6.75點，或0.16%，收4145.19點；費城半導體指數下跌28.0 點，或0.91%，收3053.4點。
台北股市今日走弱，開盤跌63.83點，加權股價指數以14972.21點開出，早盤一度跌120多點，下殺來到14908點，萬五又失守。權值股台積電早盤跌7元，來到509元。聯電也跌1%以上，來到41.55元。力積電同樣走弱，跌逾1%，南亞科跌逾1%，貨櫃三雄長榮、萬海與陽明跌超過1%。
其他，逆勢抗跌的有宏碁漲超過1%、友達漲逾2%、遠傳漲1%以上，矽力漲3%以上。另外，網通設備今日表現亮眼，訊舟、中磊漲6到7%，台揚、智邦、系通漲1到3%。
至於受到轉投資新安東京上海產險防疫保單理賠損失波及，裕隆和中華汽車第二季單季出現虧損，而今日裕隆集團也一片綠油油，中華慘跌停，裕隆也幾近跌停，其他嘉裕、裕融、裕日車都跌1%以上。