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女壘／臺北臺產熊讚火力展示　1分險勝黃蜂

▲臺北臺產熊讚吳亭葳。（壘協提供）
▲臺北臺產熊讚吳亭葳。（壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-09 00:00:00

2022企業女子壘球聯賽(7日）（日）在高雄鳳新壘球場進行下半季賽事，結果首場比賽臺北臺產熊讚演出大逆轉，終場以9:8險勝地主新世紀黃蜂，第二場賽事，福添福嘉南鷹延續連勝氣勢，以5:2贏球，一口氣拿下4連勝。

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2022企業女子壘球聯賽(7日）（日）在高雄鳳新壘球場進行下半季賽事，首場比賽由地主新世紀黃蜂遭遇臺北臺產熊讚，臺北臺產熊讚在6局上一輪猛攻，一口氣攻下5分，當家四棒吳亭葳單場3安猛打賞大爆發，獲選單場MVP。


這場比賽新世紀黃蜂推出朱怡珊先發，他主投4局僅失1分，表現相當突出，新世紀黃蜂打線也在3局下靠著開路先鋒林鳳珍二壘安打開啟攻勢，陳詩婷、蘇奕璇都敲出二壘安打，一口氣攻下5分。


5局上臺北臺產熊讚展開反擊，面對第二任投手施彩芸，後段棒次代打李芷荺二壘安打開啟攻勢，張詠琦也敲出中外野安打追分，吳亭葳左外野安打建功，單局先追3分。雖然陳詩婷5局下開轟。


但是6局上臺北臺產熊讚5支安打反擊，全隊猛打一輪，逆轉比數為9:6，新世紀黃蜂企圖追分，可惜也被許芷瑜驚險守住勝利。


                   福添福嘉南鷹勢如破竹　力克新北凱撒4連勝


2022企業女子壘球聯賽(7日）（日）在高雄鳳新壘球場進行賽事，由福添福嘉南鷹出戰新北凱撒，福添福嘉南鷹靠著柯夏愛完投7局僅失2分（1責失分）帶領下，終場以5:2贏球，一口氣收下4連勝。


上半季尾聲，嘉南鷹隊以2連勝收尾，下半季一開始，嘉南鷹打線依舊兇猛，這場比賽全隊敲出11支安打，表現相當突出。


新北凱撒在首局雖然就有攻勢，由老將潘慈惠敲出適時安打先馳得點，3局再利用對方失誤送分。


不過嘉南鷹打線在3局下靠著李思詩敲出高飛犧牲打追分，4局下林紀芸高飛犧牲打追平，加上何欹璠二壘安打發威，一棒超前比數。


6局下嘉南鷹打線持續發威，吳羽昕先敲右外野安打，李思詩中外野適時安打又追加分數，終場嘉南鷹就以3分差贏球。

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