嘆北市府失敗主義 陳時中：柯文哲8年前的豪氣干雲磨光
民進黨台北市長參選人陳時中今（8）日上午赴貓空採竹筍、喝筍湯，其有別於過往襯衫、皮鞋的穿搭，換上灰色POLO衫，並穿上採竹筍的專業雨鞋親採竹筍。行程中陳時中受訪表示，今天農家樂，總不會穿西裝來這裡，被問及台北市副市長黃珊珊持續批評其內湖交通政策，陳表示，台北市政府現在有一點失敗主義，和台北市長柯文哲8年前競選的時候不同，整個豪氣干雲好像都磨損光了，如果市府看到問題，應該趕快跟交通部溝通，解決問題。
陳時中表示，今天來貓空採竹筍是農家樂，因為怕昨天有下雨，特別穿上雨鞋，「也總不可能穿西裝來這裡，以後我們應該補助農民電風扇，就不會那麼熱」。
談及黃珊珊持續批評自己所提的內湖交通解方，還稱是「兩光金句」，陳時中表示，對那些形容詞就不回應了，但相對來說，台北市政府現在有一點失敗主義，和柯文哲8年前競選有所不同，「當年的豪氣干雲好像都磨損光了」。
陳時中表示，地方政府本來就是要找出問題，未來若選上市長，也要靠好簡舒培、詹晉鑒、王閔生、陳聖文等好議員發掘問題，自己來解決問題。「有問題我要想出解方，希望中央協作一起來，政府運作才會正常有力且快速」。
另外，被問及與兒子陳彥安合體的父親節影片上線，陳時中表示，影片中帶兒子去小時候的地方，讓他知道爸爸在哪裡長大的。「我在年輕時相對忙，對小孩照顧少，不過再忙功課都是我看」，他也說，每天帶小孩上學的20分鐘談心時間很寶貴，有空也會去參加母姊會，了解學校狀況，也跟老師溝通。
陳時中表示，他想跟年輕朋友分享，小孩長大過程，當下好像很久都長不大，但想起來一下子就大了，跟小孩相處時間是非常珍貴的。