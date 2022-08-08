夏天吃冰品、喝啤酒　周宗翰中醫師解析子宮肌瘤消暑方

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吃冰只會更燥熱 冰啤酒利尿多喝反脫水
現代人很少吃冰吃清冰，大部分都會加糖漿、煉乳、水果等，甚至來個聖代冰品大餐，有人會認為身體很燥熱，多吃一點冰或是夏天喝啤酒消暑無妨，但周宗翰中醫師指出，其實吃冰只會讓你的身體更燥熱。以冰淇淋為例，是由牛奶、奶油、糖等原料製成，含有不少脂肪，而食物中含有的脂肪、碳水化合物、蛋白質都是會讓身體在進行消化作用時造成體溫上升的物質，因此吃冰淇淋的降溫作用只是暫時的，並不能真正讓身體散熱。
夏天喝冰啤酒會覺得輕涼暢快，不過啤酒利尿，所以喝得越多，身體越容易越脫水，且啤酒會刺激血管擴張進，使皮膚變高溫，所以很多人喝完酒會感覺變熱、臉部脹紅，依照中醫觀點就是「濕熱下注」，這也是另一種子宮肌瘤容易好發的體質。周宗翰表示，一般來說中醫眼中的溼熱下注，指的是生殖系統有發炎症狀（男女皆有可能有的狀況），而且這類型的人，通常會有特定的飲食習慣，如油膩厚味、甜食、愛喝酒、攝入過多鹽分、飲水不足，導致血液過分黏稠，而且臺灣的天氣常常都是濕熱的狀況，人的飲食失調加上外面環境干擾，內外皆顯得「濁」，濕熱體質的根源，使我們的身體喪失應有的免疫能力，對於子宮肌瘤、生殖系統會有負面的影響。
病號想消暑 中醫師傳授消暑秘方
其實有子宮肌瘤的患者，夏天不適合大量吃冰或是豪飲冰啤酒，那如何才能達到真正消暑的目的呢？尤其是盛暑與午後雷陣雨，最容易讓人水分的調節與代謝出狀況，會出現疲倦乏力、食慾不振、大便溏稀、容易疲勞、無精打采的情形，甚至會造成水分滯留，形成水腫。周宗翰指出，這時我們需要注意消暑重點，側重在清熱去濕、養護脾腎，而且隨著天氣越來越熱，大家容易煩躁、失去判斷力，因此周宗翰建議可喝烏梅三豆飲調養體質。
原因在於烏梅三豆飲的材料有這些作用：紅豆清心養血、健脾利胃去濕、消水腫，綠豆可清腸胃熱毒，黑豆可補腎氣，補充肝血，且還有健脾益氣的作用；烏梅主要可調整腸胃功能，促進新陳代謝，可達到改善子宮肌瘤的體質。
烏梅三豆飲材料在紅豆、綠豆、黑豆的部分，可以準備各兩把，並搭配烏梅約12顆，以及適量的冰糖，最後直接加2000cc水煮一小時，濾汁直接當飲料服用，濃淡可依個人調整。周宗翰特別提醒，吃烏梅三豆的渣渣容易產生脹氣，因此不建議食用，希望健康的消暑飲品，幫助讓罹患肌瘤的朋友度過炎炎夏日。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54724
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