歡慶父親節！新住民親子「移」起蝶谷巴特

移民署新竹縣服務站在父親節前夕辦理家庭教育課程暨「親子DIY蝶谷巴特父親節慶祝活動」，當天，邀請了30多組新住民及子女一起參加，並由竹北國小賴慰慈老師進行的環保杯套手提袋蝶谷巴特教學，在父親節這特別日子裡，讓平常肩負生活壓力的爸爸們與太太及孩子體驗手作的樂趣，達到釋放壓力效果，也讓大家過了一個療癒又歡樂的父親節。
賴慰慈老師向學員們介紹，蝶谷巴特（Decoupage）源自於法文動詞，意思是將美麗的圖案剪下後，拼貼、妝點於物品上，展現創作的藝術。過去在歐洲流行將知名的翻版印刷畫裝飾於化妝箱或帽子上，現今的製作技法上有不同風格，但簡易入門的特性，反而讓人人都可以成為生活藝術大師，提升日常生活美學。
活動當天，新住民黃先生興奮地說，自己小時候就很喜歡剪紙跟貼畫創作，但長大後因忙著工作與生活，根本沒有空閒時間盡情揮灑。今天第一次接觸到蝶谷巴特覺得很有意思，跟孩子們一起發揮創意的過程中，心情不自覺的很放鬆，且當看到自己久違的作品，內心更是有一股莫名的成就感。黃先生開心的直呼：「今年的父親節禮物太棒了！很感謝老婆帶我來參加移民署這麼特別用心舉辦的活動！」
新竹縣服務站站主任黃清欽表示，這兩年多來，大家的生活因為新冠肺炎疫情受到影響，許多人因為工作和疫情的不確定性，生活壓力倍增，父親節這天希望能讓新住民跟爸爸們都能放鬆心情過節；因此特別邀請竹北國小的賴老師來教大家如何透過DIY創作為生活質感加分，同時也藉由親子共學增進家庭互動，整場活動溫馨且有意義，新竹縣服務站在此也祝福全天下的爸爸「父親節快樂」。