特企／富邦人壽、北富銀、富邦投信聯手　助爸守護資產！

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富邦投信認為投資一定有風險，但今年最大的風險來自於不投資，因為什麼都不用做，通膨就已經降低消費者的實質購買力了。面對投資，富邦投信提出3點建議：一、做好資產配置；二、選擇高股息商品；三、投資未來趨勢產業。富邦投信進一步指出，股市近期大幅修正，已先行反應通膨或經濟疲軟的利空因素，預估九月劇烈升息機率不大，通膨可能慢慢回落，相對是較佳的進場時機點。有鑑於此，富邦人壽攜手富邦投信，針對投資型保單「享鑽一生」推出連結富邦投信代操的「富優退月提解全權委託投資帳戶」(下稱『富優退』)，於台北富邦銀行、日盛銀行、日盛證券及富邦證券全台營業據點銷售。
「富優退」為穩健型的投資組合，股票占60%+債券占40%，3大商品亮點：一、核心資產配置全球高股息，挑選全球與台灣的高股息股票；二、衛星資產配置多元主題，看好未來趨勢產業如費城半導體、元宇宙，另有全球型REITs及全球債(不含非投資等級債券)；三、三道風控整合機制，GRI全情風險指標、股債VIX共生模型、SVS波動率穩定策略，配合投資團隊即時調整風險性資產，年化波動率≤10%。提供保戶3大好處：一、每月定期提解且長期資產增長；二、分散風險，減輕投資單一股債或單一基金風險；三、多重風險控管降低波動風險，提升資產保護力。
什麼樣的爸爸適合這張保單？富邦人壽建議3大族群：一是需專家協助的投資族：想投資理財卻沒有時間研究，或是較少接觸金融市場，可透過投資型保單的專家代操功能，解決此一難題；二是擁有穩定退休金流族：退休後面臨收入中斷但支出卻不斷的難題，可透過投資型保單中的每月定期提解功能，作為退休生後的每月生活所需；三是準備教育金的愛子族：因應通膨與疫情對環境的不確定性，子女教育金需要長期規劃且選擇穩健的金融工具，可透過投資型保單連結多元的投資組合分散風險，做好資產配置，減少擔憂短期市場波動，有機會長期資產增長累積子女教育金。展望未來，無論全球金融市場如何劇烈變化，富邦人壽建議爸爸將資產做好避險，每月擁有穩定金流，心情自然安定愉快。