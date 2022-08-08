酗酒、酒駕、戒酒改不掉？「酒精使用障礙」自我檢測，應以疾病治療！

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酗酒、酒駕、戒酒改不掉？「酒精使用障礙」應以疾病治療！
楊聰財醫師以精神科專科醫師、臺灣成癮學會會員、台灣司法精神醫學會會員呼籲，「酒精使用障礙」應視為疾病並予以治療，以防萬一或一再發生。根據美國精神醫學學會精神疾病診斷與統計手冊第5版，酒精使用障礙診斷標準如下，符合2-3項為輕度，4-5項為中度，6項或以上則為重度，可先自我評估及了解，並建議盡早治療。
1.曾有最後喝下比您預期還多的酒或飲酒時間超過預期的經驗？
2.不止一次想要減少或停止飲酒，或曾做出嘗試，但卻無法做到？
3.花很多時間在飲酒上？或是花很多時間在經歷宿醉或從宿醉中恢復過來？
4.想喝酒到無法想到其他任何事情？
5.發現飲酒或因飲酒而宿醉，經常干擾您對家庭或家人的照顧？或造成工作上的困擾？或學業上的問題？
6.即使對您的家人或朋友造成困擾，您仍繼續飲酒。
7.曾為了喝酒，放棄或減少從事對您重要、有趣、或是讓您感到高興的活動？
8.有不止一次在喝酒期間或喝酒後，陷入讓您受傷機率提高的處境，例如開車、游泳、使用機械、在危險區域中行走，或發生無保護措施的性行為？
9.即使讓您感到憂鬱或焦慮，或使其他健康問題加重，您仍繼續飲酒？或曾發生記憶上的酒精性記憶空白後仍繼續飲酒？
10.必須飲用遠超過您以往的飲酒量，才能達到您想要的效果？或發現您平常的飲酒量所達到的效果比以往少很多？
11.發現您在酒精作用消退時出現戒斷症狀，例如睡眠障礙、顫抖、躁動、噁心、出汗、心跳加速或癲癇發作？或察覺到不存在的事物？
防「酒精使用障礙」害人害己，治療３方向多管齊下助改善！
楊聰財醫師表示，酒精使用障礙的治療考慮到生理、心理、環境層面，應多管齊下更有助改善。藥物方面，依醫師指示補充維生素及葡萄糖水、如有睡眠問題可提供安眠藥物， 對於混亂行為，會輔以抗精神疾病藥物治療，在藥物的加持下，病人成癮可獲得很好的控制，病人的改變是可以看到的，也不同於過去得靠意志力撐住，尤其面對過去用藥副作用，往往在戒斷過程中許多個案會半途而廢。心理方面，可參與酒精匿名團體，透過酒癮病人自願組成的支持性團體，一同努力達成戒酒目的。 社會方面，親友的鼓勵、穩定的工作、必要時入住慢性精神醫療機構及中途之家等治療性社區，避免接觸酒精，可幫助病人斷絕酒癮。
「酒精使用障礙」照護不馬虎，戒酒者、親友一起努力助成功！
除了治療，戒酒照護也很重要，楊聰財醫師也提出4大重點，包括日常生活、飲食營養、睡眠障礙、親友相處等。
良好日常：建議每天有固定的工作且定期參加社團活動或家族聚會。如有飲酒以日誌登記每日飲酒量，若發現超過平時的量，宜立即減低飲酒量。假如自己無法減少飲酒量，應尋求他人協助。
飲食均衡：正常均衡飲食，尤其可以多吃水果、蔬菜、根莖類等清淡食物。另外可依醫師指示補充維他命B1和葉酸。
改善睡眠：若出現睡眠障礙，建議可洗熱水澡、喝溫牛奶、練習肌肉放鬆技巧等幫助睡眠。或是替自己安排不消耗體力、安靜的活動，如看書、看報、聽音樂等。睡前避免飲用咖啡、茶、可樂、酒等刺激性飲料。必要時依醫師指示，服用睡眠輔助藥物來幫助睡眠。
親友協助：當戒酒者再度飲酒時，應避免生氣及表現出過度悲觀心態，或太多批評、過多保護與擔心、給予過多刺激、干涉。建議保持前後一致的溫暖態度、多溝通以鼓勵、肯定來代替批評，並多鼓勵病人表達自己的意見、想法。也鼓勵戒酒者從事適合的工作，避免過多的工作壓力，減少造成再次飲酒的原因。戒酒者及親友也可培養正向的休閒嗜好，如登山、運動、釣魚、下棋、唱歌、 畫畫、園藝等。
提醒民眾切記「開車不喝酒，喝酒不開車！」，適度飲酒有助紓壓，避免過量產生不當風險，如有上述酒精使用障礙問題，盡早尋求醫療協助。
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