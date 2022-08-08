特企／歌林最懂爸比的Q時光　父親節送「爸」氣好禮！

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智慧家電 串聯全家美好回憶
歌林GU01系列4K聯網液晶顯示器，採用數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式，可過濾高達60%的藍光，運用DC直流電源技術進行線性調光，螢幕不閃爍，確保輸出影像更流暢、不傷眼。
Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR/HLG，畫面自動區分為1000個小區塊，進行分區對比控制，每一分區獨立運算場景適性化對比曲線，提升局部對比度，進階增強對比度，層次感更佳。加上DOLBY VISION(杜比視界)，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面；同時也具備動態補償MEMC，可強化影像動態流暢度，運動賽事精彩細節不漏看。
GU01內建的WiFi雙頻(2.4GHz/5GHz)，穩定性更高，傳輸速度更快，能體驗更快速的聯網功能。內建Chromecast，不需各式線材及轉換器，就可將手機或平板電腦畫面上的影片、相片或是簡報文件，投放至大螢幕上。休閒娛樂、線上學習、居家工作，輕鬆搞定，創造「無線」可能。
除此之外，歌林GU01系列還同步支援多種格式 迅速又方便。HDMI2.1能讓檔案傳輸更迅速，USB2.0連接埠，除了可連接滑鼠、鍵盤，也可支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器或其他多媒體裝置；只要連接至USB埠，就可立即播放照片、影音或音樂，在家也能盡情享受影音盛宴。在家放下小螢幕，享受大視界的舒適體驗。
歌林最懂爸比的Q時光
父親節活動期間內購買歌林指定GU01系列液晶顯示器(型號：KLT-55GU01、KLT-60GU01、KLT-65GU01)，即贈歌林雙面鐵板燒乙台，贈品以購買通路實際機型為主，送完為止，恕不得更換其他贈品或折抵現金，歌林最懂爸比的Q時光，好禮送給全天下辛苦的爸爸們！