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特企／Häagen-Dazs「我的最MAN老爸」　這4款蛋糕超吸睛

▲Häagen-Dazs為每位爸爸量身打造父親節冰淇淋蛋糕。（圖／品牌提供）
▲Häagen-Dazs為每位爸爸量身打造父親節冰淇淋蛋糕。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-08 11:39:02

頂級冰淇淋品牌Häagen-Dazs今年以「我的最MAN老爸」為主題，推出4款呈現爸爸興趣與形象的冰淇淋蛋糕，迎接八月父親節重頭戲！蛋糕款式多元豐富，包括結合近年的露營熱潮，全新推出迪士尼系列「米奇露營趣」，讓全家人感受露營時光；以及去年上市即受到消費者好評不斷的父親節限定回歸款「超級爸爸」；此外，「Cool夏唐老鴨」，讓爸爸一秒感受夏天的好活力；喜愛打高爾夫的爸爸，更不能錯過的「一桿進洞」的好寓意！今年父親節，就用超吸睛的Häagen-Dazs冰淇淋蛋糕，向爸爸傳達滿滿的感謝與愛意，共享美好時光！

為每位爸爸量身打造的Häagen-Dazs父親節冰淇淋蛋糕

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Häagen-Dazs 精選推薦4款父親節冰淇淋蛋糕，除吸睛造型，更搭配極致口感與多種口味的冰淇淋，兼具視覺與味覺的雙重體驗，一舉擄獲全家的味蕾，一起用冰淇淋，融化爸爸的心吧！

１．推薦戶外型爸爸的「米奇露營趣」：今年的主打款迪士尼系列蛋糕「米奇露營趣」，呈現米奇、布魯托與好友唐老鴨的快樂露營，喚起全家人一起歡聚的故事與回憶，送給熱愛露營及戶外活動的爸爸，父親節持續與家人創造美好時光。

２．推薦超人型爸爸的「超級爸爸」：作為2021年熱賣款，今年父親節限定好評再回歸！爸爸的衣衫裡埋藏著「SUPER DAD」深藏不露的超能量，爸爸獨特的愛，不易說出口卻無比強大！趣味造型下，是可以一次嘗到不同口味的三層冰淇淋蛋糕。

３．推薦陽光型爸爸的「Cool夏唐老鴨」：另一款迪士尼系列蛋糕「Cool夏唐老鴨」採用鮮艷搶眼的配色呼應充滿活力的夏天，看到唐老鴨在游泳池開心玩耍的一天，令人彷彿也置身於涼爽泳池中的心曠神怡，適合獻給陽光活力型爸爸。

４．推薦運動型爸爸的「一桿進洞」：精緻逼真的高爾夫球場造型蛋糕，讓人眼前為之一亮，青翠宜人的果嶺、樹木與草皮，讓人想起爸爸在球場上的英姿，將「一桿進洞」的幸運寓意，獻給最喜愛高爾夫的運動型爸爸。

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7/20-8/8加入「台灣哈根達斯」Line官方帳號並綁定會員，即可領取單顆蛋糕88折優惠，可於哈根達斯門市或線上官方商店使用，線上購買可享外送免運優惠。這個父親節，邀您與爸爸分享Häagen-Dazs的頂級冰淇淋極致美味，共享歡聚時光！

Häagen-Dazs 官方商店：https://www.haagen-dazscakeorder.com/pages/new-product

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