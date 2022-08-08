特企／Häagen-Dazs「我的最MAN老爸」　這4款蛋糕超吸睛

為每位爸爸量身打造的Häagen-Dazs父親節冰淇淋蛋糕
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１．推薦戶外型爸爸的「米奇露營趣」：今年的主打款迪士尼系列蛋糕「米奇露營趣」，呈現米奇、布魯托與好友唐老鴨的快樂露營，喚起全家人一起歡聚的故事與回憶，送給熱愛露營及戶外活動的爸爸，父親節持續與家人創造美好時光。
２．推薦超人型爸爸的「超級爸爸」：作為2021年熱賣款，今年父親節限定好評再回歸！爸爸的衣衫裡埋藏著「SUPER DAD」深藏不露的超能量，爸爸獨特的愛，不易說出口卻無比強大！趣味造型下，是可以一次嘗到不同口味的三層冰淇淋蛋糕。
３．推薦陽光型爸爸的「Cool夏唐老鴨」：另一款迪士尼系列蛋糕「Cool夏唐老鴨」採用鮮艷搶眼的配色呼應充滿活力的夏天，看到唐老鴨在游泳池開心玩耍的一天，令人彷彿也置身於涼爽泳池中的心曠神怡，適合獻給陽光活力型爸爸。
４．推薦運動型爸爸的「一桿進洞」：精緻逼真的高爾夫球場造型蛋糕，讓人眼前為之一亮，青翠宜人的果嶺、樹木與草皮，讓人想起爸爸在球場上的英姿，將「一桿進洞」的幸運寓意，獻給最喜愛高爾夫的運動型爸爸。
會員專屬優惠！ 獻上Häagen-Dazs冰淇淋蛋糕為最MAN老爸歡慶父親節
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