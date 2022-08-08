名家論壇》鈕則勳／裴洛西變數　綠長藍消

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其次，裴洛西來台順勢幫民進黨桃園市長候選人林智堅的「論文門」與「球場門」解套。裴洛西來台前，媒體關注的焦點都集中在對林智堅與民進黨不利的議題上，特別是論文疑慮與新竹棒球場落漆事件 ; 不僅對林智堅的人設造成崩解情況，也連帶林的子弟兵、民進黨新竹市長候選人沈慧虹成為外溢效果衝擊最大的「受災戶」，間接讓國民黨桃園市長候選人張善政與民眾黨新竹市長候選人高虹安得利。然裴洛西來台與中共軍演後，台灣媒體全部聚焦此兩個重要議題，完全轉移了「論文門」與「球場門」對綠軍不利的焦點，林智堅就算又說錯裴洛西的降落地點，似乎也只被虧一下便雲淡風輕，危機暫解，國民黨只能期待九月間台大論文審議的結果，徐圖後進。
再者，裴洛西來台加大了國民黨的內部矛盾，在部分選區的提名風暴尚未完全整合之際，又產生了基本政策綱領上的扞格，「團結整合」對國民黨來說，仍是遙不可及。畢竟裴洛西來台，國民黨內便有不同意見，黨主席朱立倫與蔣萬安歡迎裴洛西來台，畢竟其認為是迎合主流民意，而立委費鴻泰則認為裴洛西來台比1996年台海危機還要嚴重、裴洛西的訪台如炸彈引信 ; 黨內不同意見立刻便被民進黨見縫插針、反手操作，指稱「兩面手法被看穿」、「蔣萬安管不住競選團隊」。
坦白說，朱、蔣期待藉裴洛西來台進取中間及年輕選民，費鴻泰等的論述則呼應傳統深藍的立場態度，但問題是，當民進黨訴求對中間與年輕選民已有一定說服力道時，國民黨就算拿香跟拜、甚至批評對岸軍演仍屬「次級品牌」，未必就能吸納相關選票，除非強化其中的區隔性論述，讓目標選民感受到國民黨的不可或缺性能滿足其迫切需求（如安全保障）時，拓票效果才會明顯 ; 而路線調整沒溝通黨內、又惹得深藍不爽，進退失據，反而可能陷入「前不著村、後不著店」的困境，相對於綠軍支持者在疫情回緩、台美關係拉高後回流支持黨提名候選人的速度迅速，都讓藍軍陷入被動的不利情勢中。
裴洛西來台讓原本陷入選戰不利情勢的民進黨迅速回血，使原本支持度就不差的蔡英文與民進黨有了讓年底選舉更能施力的槓桿，而國民黨面對民進黨的主場優勢與議題詮釋權，到底如何破解此環境結構的不利，導回對其較有利的候選人特質及政績取向驅動選民投票支持，已經刻不容緩。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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