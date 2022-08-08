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名家論壇》鈕則勳／裴洛西變數　綠長藍消

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，國內政壇聲量也大不相同。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，國內政壇聲量也大不相同。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文/鈕則勳

2022-08-08 11:37:48

美國眾院議長裴洛西旋風訪台，雖引發兩岸關係高度緊張，但從年底選舉層面來看，無疑是極重要的變數，雖然藍綠兩軍針對裴洛西訪台及中共軍演，論述多為歡迎、維護民主自由區域和平、呼籲節制、捍衛主權等 ; 甚至藍軍一些大咖政治人物對中共軍演還用了更重的遣詞用字，如台北市長候選人蔣萬安呼籲對岸懸崖勒馬、前主席江啟臣稱恫嚇台灣只會惡化兩岸關係，國民黨新聞稿更指出「中國大陸當局應立即停止當前傷害台灣民主、兩岸關係及區域和平的冒失舉措」。從以上論述就可得知，裴洛西來台就算民進黨政府「既期待、又怕受傷害」，但只要裴洛西踏上松山機場的那一刻起，對民進黨年底選情便是大利多，國民黨則陷入被動因應的局面，深怕一個不小心又被綠軍抹紅。

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首先，裴洛西來台，民進黨便能掌握年底選舉的主場優勢，建構話語權。說穿了，民進黨在大選時最有用的策略便是「抗中保台」，從2020年蔡英文選總統開始促銷「芒果乾」（亡國感），建構只有小英作為「辣台妹」才能捍衛台灣的民主及自由，國民黨只會「賣台」的意象，成功的形塑了台灣社會「不利兩岸關係互動」的氛圍，國民黨更不太敢對兩岸議題表態，成為「不動明王」，原本兩岸議題與處理能力的相對優勢突然就變為極端劣勢。這次裴洛西強勢訪台，更惹怒了中共，順勢發動史上強度最高的環台軍演，民進黨政府雖在裴洛西訪台及中共軍演上態度低調，不讓自己喜形於色，但對於此二者所產生有利於「抗中保台」、「台美關係強化」的渲染擴散效果，當然是樂見其成，畢竟大選的主場優勢又手到擒來。

其次，裴洛西來台順勢幫民進黨桃園市長候選人林智堅的「論文門」與「球場門」解套。裴洛西來台前，媒體關注的焦點都集中在對林智堅與民進黨不利的議題上，特別是論文疑慮與新竹棒球場落漆事件 ; 不僅對林智堅的人設造成崩解情況，也連帶林的子弟兵、民進黨新竹市長候選人沈慧虹成為外溢效果衝擊最大的「受災戶」，間接讓國民黨桃園市長候選人張善政與民眾黨新竹市長候選人高虹安得利。然裴洛西來台與中共軍演後，台灣媒體全部聚焦此兩個重要議題，完全轉移了「論文門」與「球場門」對綠軍不利的焦點，林智堅就算又說錯裴洛西的降落地點，似乎也只被虧一下便雲淡風輕，危機暫解，國民黨只能期待九月間台大論文審議的結果，徐圖後進。

再者，裴洛西來台加大了國民黨的內部矛盾，在部分選區的提名風暴尚未完全整合之際，又產生了基本政策綱領上的扞格，「團結整合」對國民黨來說，仍是遙不可及。畢竟裴洛西來台，國民黨內便有不同意見，黨主席朱立倫與蔣萬安歡迎裴洛西來台，畢竟其認為是迎合主流民意，而立委費鴻泰則認為裴洛西來台比1996年台海危機還要嚴重、裴洛西的訪台如炸彈引信 ; 黨內不同意見立刻便被民進黨見縫插針、反手操作，指稱「兩面手法被看穿」、「蔣萬安管不住競選團隊」。

坦白說，朱、蔣期待藉裴洛西來台進取中間及年輕選民，費鴻泰等的論述則呼應傳統深藍的立場態度，但問題是，當民進黨訴求對中間與年輕選民已有一定說服力道時，國民黨就算拿香跟拜、甚至批評對岸軍演仍屬「次級品牌」，未必就能吸納相關選票，除非強化其中的區隔性論述，讓目標選民感受到國民黨的不可或缺性能滿足其迫切需求（如安全保障）時，拓票效果才會明顯 ; 而路線調整沒溝通黨內、又惹得深藍不爽，進退失據，反而可能陷入「前不著村、後不著店」的困境，相對於綠軍支持者在疫情回緩、台美關係拉高後回流支持黨提名候選人的速度迅速，都讓藍軍陷入被動的不利情勢中。

裴洛西來台讓原本陷入選戰不利情勢的民進黨迅速回血，使原本支持度就不差的蔡英文與民進黨有了讓年底選舉更能施力的槓桿，而國民黨面對民進黨的主場優勢與議題詮釋權，到底如何破解此環境結構的不利，導回對其較有利的候選人特質及政績取向驅動選民投票支持，已經刻不容緩。


●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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