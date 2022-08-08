七夕、父親節外食人潮多　蘇貞昌：顯見台灣步入正常生活

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指揮中心表示，自上月7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，上週入境總人數為37,790人次，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，而自今日0時起已放寬轉機規定，取消專屬候機室以及轉機停留時間12小時內等限制，藉此提升轉機作業效率以及旅客便利性。
指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為92.1%，第2劑為86%，第3劑為71.5%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.3%，第4劑施打率則為7.8%，累積施打已超過5,987萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。
蘇貞昌表示，目前正值暑假期間，上週及本週亦有七夕及父親節等節日，民眾外出旅遊及飲食人次及頻率都大幅增高，顯見國人在配合指揮中心防疫指引之下，台灣社會已逐漸步入正常生活，而近期適逢民間中元普渡期間，各地依其習俗皆有舉辦各類民俗活動，請指揮中心持續宣導相關防疫措施，使參與相關民俗活動的民眾得以遵循，也請指揮中心隨時緊盯國內疫情發展，並持續與地方政府合作推動提升各地疫苗施打率。
蘇貞昌指出，桃園機場自今日放寬相關轉機規定，請指揮中心與交通部妥適規劃安排相關轉機作業以及動線調整，也請交通部持續督導出境層及從業人員之防疫措施，而今日也是父親節，感謝所有在第一線的防疫工作場域的每一位父親；此外，因近日來台訪客、貴賓及返國國人較多，入境人數亦持續增加，請指揮中心持續盤整相關醫療量能，也感謝交通部民航局的辛勞，以及在此期間所有的醫護及防疫工作人員。