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《模範刑警》抓住變態司機！勇者身分是「宋慧喬前夫」

▲張勝祖花美男外表受矚目。（圖／愛奇藝國際站）
▲張勝祖花美男外表受矚目。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-08 12:13:53

韓劇《模範刑警2》由第一季原班底孫賢周、張勝祖回歸飾演最強刑警拍檔，繼續講述重案二組的熱血偵查故事。最新劇情中，不查清真相不罷休的兩人率領重案二組緊追「白袍連環殺人案」，該案變態殺人魔專門針對年輕女子下手，將被害人換上白袍殺害後棄屍野外。

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▲劇中，孫賢周（右）跟張勝祖說最佳搭檔。（圖／愛奇藝國際站）
▲劇中，孫賢周（右）跟張勝祖是最佳搭檔。（圖／愛奇藝國際站）
張勝祖從搜集到的資訊中冷靜分析，並突破盲點指出「犯人就是公車司機」，讓眾人們得以將正在犯案中的真凶繩之以法，及時搶救差點喪命的女子，但在調查中，卻發現似乎有更大的陰謀藏在恐怖案件裡。

孫賢周與張勝祖兩人為了要查出案件真凶，孫賢周搬出張勝祖「闖禍精」的名號，逼迫局長讓他們繼續調查，不然就要向媒體爆料，張勝祖幫腔說：「不是，我不只是闖禍精，是大闖禍精。」行為令局長攤手沒轍。

曾在《認識的妻子》裡飾演暖男男二、《男朋友》裡飾演宋慧喬前夫的張勝祖，今年40歲的他仍有張凍齡花美男臉蛋，帥氣外貌戲裡戲外都受到矚目。劇中，先是金孝珍飾演的TJ集團千金千娜娜說：「他長得很帥，是看過一眼就會記得的長相。」警察局長的女兒更是看了張勝祖一眼，就被他帥樣迷倒，直呼：「原來刑警都長得這麼帥嗎？」《模範刑警2》每週日、一早上10點在愛奇藝國際站播出。

▲張勝祖曾演過《男朋友》，劇中飾演宋慧喬前夫。（圖／tvN）
▲張勝祖曾演過《男朋友》，劇中飾演宋慧喬前夫。（圖／tvN）

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