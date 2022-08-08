台情侶遭騙到柬埔寨！恐怖SOP曝光　偷報警恐被強摘器官

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呂秋遠接著分享自己收到的真實求救訊息，「我們被台灣人騙來金三角，有什麼辦法可以回台嗎？」一位台灣女生與男友一起前往柬埔寨，結果一下飛機護照就被收走，接著被轉賣3間公司，女生甚至被中國人性侵強姦，「如果不聽話會被關進他們所稱的小黑屋討打，還有請救援被發現被強拆器官，以上都是真實發生我們在柬埔寨的經歷」。
呂秋遠也再次揭露當地詐騙台灣人的SOP流程，求職網站上會有所謂的「客服人員」、「網路行銷」的海外工作，月薪大約都在10萬上下，強調公司提供膳宿、機票，三個月可以回來一次。經過簡單的「面試」以後，通常一定錄取，接著安排飛到柬埔寨金邊。一到機場，就會把手機、護照都沒收保管。然後送到金邊、西港等地的機房做詐騙工作。如果不願意，就會被毒打、關進小房間裡，業績不好也一樣。再不願意，就是送去賣淫、毒打、礦工，「最後沒有利用價值，就是活體販賣器官，一個活生生的人就這麼利用殆盡」。
呂秋遠指出，「逃跑？平常有人看守（還會性侵害），不會說柬埔寨文、不能接近圍牆，警察跟當地黑道勾結，報警的下場就是死路一條。台灣跟柬埔寨關係非常惡劣，沒有設立任何辦事處，是能逃去哪裡？」唯一最安全的脫身方法就是支付贖金，一個人的贖金，目前的行情大約是二萬美金，但也不是所有被害人的家庭都負擔得起這筆費用。
呂秋遠最後強調，「2019年，我想辦法幫忙了一個女孩逃回台灣，3年後，大約有10個人正在跟我求救。像電影一樣的情節，活生生的發生在現實世界裡，我只希望不要再有人願意去柬埔寨、緬甸「淘金」，去到那裡，就是奴隸，沒有尊嚴、人權，只能等贖金到，或是，突然消失在這個世界裡。不要去！真的，拜託不要去！」
對於台灣人前往柬埔寨打工遭詐騙囚禁，自2021年6月迄今，外交部及駐胡志明市辦事處已接獲逾50起類此求助案件。外交部呼籲國人提高警覺，對於號稱高薪且具不合常理條件的徵才廣告都應該審慎評估，切勿抱持僥倖或輕忽心態，否則容易落入詐騙集團的陷阱。（編輯：倪浩軒）