中國再發航行警告！南海實彈射擊訓練 加碼1區禁止駛入
中國近來大動作進行圍台軍演，以作為美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）結束訪台行程後的回應。不僅在台灣周遭海域舉行宣稱「史無前例」的大規模軍演外，近日又宣布將在南海展開新一波的軍事實彈演訓。
根據中國官媒聯合報導，中國海事局通報將於今（8）、明兩天的早上8時起至下午6時，於南海、湛江南三島等東部海域進行射擊訓練，演習海域的4點連線經緯度座標分別為21-06.03N/110-44.00E、21-11.05N/110-44.00E、21-11.05N/110-50.10E、21-06.03N/110-50.10E，宣告演習期間這片海域禁止駛入。
此前中國軍方才宣布解放軍東部戰區將繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，東部戰區空軍參謀部其中一名處長表示，「此次行動檢驗了在已知條件下進攻戰役的戰法，也提升了對島嶼要害目標精確摧毀能力，確保空中力量打得快、打得準、打得狠。」
中國海事局也5、6日相繼發布航行警告，宣布在黃海、渤海水域展開實彈射擊或軍事任務，連雲港海事局公告於8月6日至15日、每日8時至18時，在相關座標劃定的範圍內進行實彈射擊，大連海事局則公告8月8日0時至9月8日24時，在相關座標劃定的範圍內進行軍演。
隨著中國軍事行動沒有打算停下，還加碼宣布繼續甚至擴大軍演範圍，國際間也傳出不少對應情況，包含美國和印度將於10月在靠近中印邊界舉辦聯合軍演，多少有著應對中國威脅式的軍事演習而來。