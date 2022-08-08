男星童年萌照曝光！父住院被嚇傻　感性告白逼哭人

蕭秉治7日帶著演唱會來到台中演出，適逢父親節前夕也是蕭媽媽生日，除了邀請全場歌迷一起唱生日快樂歌外，他也特別獻唱《讓我罩著你》獻給一直罩著他、以及每次演出都會到場力挺他的家人。此時後方視訊播放著小小秉治的照片，以及小時候與爸爸珍貴的合照，不僅可愛模樣萌翻全場，對家人的溫馨告白話語相當感人，而蕭爸爸也被這一席話逼哭眼淚。
《讓我罩著你》是蕭秉治寫給爸爸，因為有次最堅強的爸爸生病住院，從沒想過在他心中像超人一樣爸爸也有脆弱的一面，因而寫下這首歌，這也是內向的蕭秉治向爸爸表達愛意的一種方式，他也難得地在台上說：「我一直覺得很多人在我這年紀都成家立業，但我還是像小孩一樣，今藉這機會想唱這首歌，我寫給我爸的一首歌，送給他們，希望他們平平安安、快樂過日子，希望大家也好好愛爸媽成為他們的依靠。」
蕭秉治感謝爸爸就像他的萬靈丹，出外都會幫他準備常備用藥，現在又要當他的狗保姆，在忙演唱會和專輯時，照顧他的愛犬「豬血糕」。視爸爸為偶像的蕭秉治，小時候的志願是當醫生，雖然最後走向音樂路，但他的音樂帶給很多歌迷力量，寫了多首歌曲撫慰人心，對於歌迷來說蕭秉治就是他們的心靈醫生，但他最感謝歌迷：「你們說在低潮遇見我，我開心在低潮遇見你們。」