快訊／本土確診+15206例！死亡+26、境外+206

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指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為12例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、17例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至8月6日，死亡日期介於6月17日至8月6日。
指揮中心說明，今日新增206例境外移入個案中，為105例男性，101例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自越南(13例)、香港(5例)、泰國(3例)、中國(2例)、美國、澳大利亞、德國及菲律賓(各1例)移入，另179例感染國家調查中。入境日期介於今年7月9日至8月7日。
指揮中心統計，截至目前國內累計15,156,105例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,394,918例排除)，其中4,754,268例確診，分別為21,960例境外移入，4,732,254例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,255例COVID-19死亡病例，其中9,240例本土，個案居住縣市分布為新北市2,008例、臺北市1,052例、臺中市919例、高雄市849例、臺南市724例、桃園市694例、彰化縣541例、屏東縣387例、雲林縣280例、南投縣272例、苗栗縣211例、基隆市210例、嘉義縣204例、宜蘭縣187例、嘉義市152例、花蓮縣149例、新竹縣144例、臺東縣135例、新竹市87例、澎湖縣21例、金門縣14例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。