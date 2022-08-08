小S醉纏嫩男討抱抱！女兒Elly喊丟臉 滿臉傷被誤會家暴
綜藝一姐小S熱愛品酒，跟老公許雅鈞交往後，雙方都喜歡小酌，在另一半的介紹之下，讓她更了解不同國家的酒文化，打開新的視野，但也發生糗事連篇，曾經喝醉後自己摔傷，被人誤會是家暴，還跟大女兒Elly的男同學熱情討抱抱，讓女兒覺得超丟臉！
小S跟S媽在Podcast節目《老娘的老娘》暢聊喝酒，自曝酒品不如老公，某次夫妻倆赴日本酒吧玩，結果她竟一時興起，玩起丟冰塊遊戲，讓老公的日本友人尷尬不已，趕緊把她帶離現場，S媽問：「Mike怎麼沒阻止妳？」小S笑說：「他自己也喝茫了啊！」且小S喝醉後經常自摔撞傷，還是在下巴這種顯眼之處，讓老公被誤會家暴，連大S都看不下去，直說：「妳這樣說妳沒被家暴，人家會信嗎？」
小S首次揭露，大女兒Elly某次帶同學回家寫作業，事先拜託她不要喝醉，她理直氣壯表示不會失態，沒想到隔天Elly隔天氣炸，直呼：「媽媽，妳昨天真的很丟臉耶！」原來小S醉後對著2個男同學熱情地說：「阿姨真的很開心你們來我們家，給阿姨抱抱一個，以後歡迎多來喔，怎麼那麼可愛～」讓女兒很沒面子，小S只好承諾以後不會再這樣。
小S回憶起小時候，常看到爸爸酒後失控，打算不要碰酒，沒想到遺傳爺爺基因，也愛上喝酒這事，某次她跟老公在外面喝酒，因喝醉單獨提前返家，是婆婆幫忙開門迎接，她醉醺醺地倒在床上，婆婆還幫她換上睡衣，S媽笑說女兒真是嫁了好人家，「婆婆真的很包容妳，換是別人家，早早就被掃地出門！」