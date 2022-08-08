COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

癡心絕對！林楚茵譏華春瑩妄想台灣、「餃子館」說反邏輯

▲林楚茵說，華春瑩的邏輯錯亂，連美國都強力嘲諷，根本是自取其辱，也凸顯了中國對台灣的癡心，已達到反智反邏輯的妄想境界。（圖／翻攝自林楚茵臉書）
▲林楚茵說，華春瑩的邏輯錯亂，連美國都強力嘲諷，根本是自取其辱，也凸顯了中國對台灣的癡心，已達到反智反邏輯的妄想境界。（圖／翻攝自林楚茵臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-08 14:24:24

中國外交部發言人華春瑩昨日晚間透過推特表示，「台北市共有山東餃子館38家，山西麵館67家。味覺不會騙人，台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家」，引發國際訕笑與譁然。對此，民進黨立委林楚茵今（8）日下午表示，華春瑩的邏輯錯亂，連美國都強力嘲諷，根本是自取其辱，也凸顯了中國對台灣的癡心，已達到反智反邏輯的妄想境界。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林楚茵說，華春瑩用中式餐廳在台灣的數量，「牽拖」台灣屬於中國的一部分，馬上遭到網友與台灣民眾訕笑。台灣民眾更愛日本料理與韓國烤肉，數量也不比中式餐廳少，若要用中國發言人的荒謬邏輯，台灣民眾更希望稱為日韓的一部分吧？

林楚茵表示，中國外交部自爽式的言論，連美國人都強力嘲諷，美國國務院前發言人Morgan Ortagus直接採用華春瑩論述指出，「KFC（肯德基）在中國數量也不少，所以中國也屬於肯德基州的一部分嗎？」

林楚茵說，華春瑩這樣的發言，也凸顯了中國對台灣的癡心，已達到反智、反邏輯的妄想境界。

民進黨立委蘇治芬也說，台灣找得到山東餃子館，當然不關中國的事；倒是美國加州聖荷西找得到華春瑩的房子，才讓人覺得地契不會騙人。

民進黨立委王定宇則表示，要不要統計一下，中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊，所以中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？

王定宇也表示，要不要統計一下台北有多少家日式料理、韓式料理、麥當勞、肯德基呢？按照中國發言人的幼稚邏輯，台灣可是好多國家的一部份。

王定宇說，神明信仰硬要跟國家認同混淆，姑且不論中共是無神論，這些荒謬主張的人，真以為過個聖誕節、信個天主教，就移民海外了嗎？信佛就成了印度人嗎？

王定宇表示，世界許多國家都有中國料理、餃子館，東南亞許多國家也有佛、道信仰，難道中國主張那些國家都是中國的一部份？是真傻了嗎？可笑的中國發言人啊！

嘆北市府失敗主義　陳時中：柯文哲8年前的豪氣干雲磨光

蔡其昌座談會屢爆場　莊競程有信心逆轉勝：藍里長也力挺

斥蔣萬安7月講鬼話　吳思瑤：陳時中在xyz，你怎還在abc

內幕／訴求新北攸關2024！林佳龍催綠盤　大格局拚逆轉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀