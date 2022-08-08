癡心絕對！林楚茵譏華春瑩妄想台灣、「餃子館」說反邏輯

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林楚茵表示，中國外交部自爽式的言論，連美國人都強力嘲諷，美國國務院前發言人Morgan Ortagus直接採用華春瑩論述指出，「KFC（肯德基）在中國數量也不少，所以中國也屬於肯德基州的一部分嗎？」
林楚茵說，華春瑩這樣的發言，也凸顯了中國對台灣的癡心，已達到反智、反邏輯的妄想境界。
民進黨立委蘇治芬也說，台灣找得到山東餃子館，當然不關中國的事；倒是美國加州聖荷西找得到華春瑩的房子，才讓人覺得地契不會騙人。
民進黨立委王定宇則表示，要不要統計一下，中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊，所以中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？
王定宇也表示，要不要統計一下台北有多少家日式料理、韓式料理、麥當勞、肯德基呢？按照中國發言人的幼稚邏輯，台灣可是好多國家的一部份。
王定宇說，神明信仰硬要跟國家認同混淆，姑且不論中共是無神論，這些荒謬主張的人，真以為過個聖誕節、信個天主教，就移民海外了嗎？信佛就成了印度人嗎？
王定宇表示，世界許多國家都有中國料理、餃子館，東南亞許多國家也有佛、道信仰，難道中國主張那些國家都是中國的一部份？是真傻了嗎？可笑的中國發言人啊！