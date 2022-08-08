不甩中國軍演！聖文森總理12度訪台　蔡英文：非常感動

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蔡英文致詞時表示，她要代表台灣人民及政府，表達最熱烈的歡迎。龔薩福是台灣的老朋友、好朋友，她非常高興能再次跟龔薩福見面交流。這次是龔薩福第12次訪問台灣，也是以總理身分第11次來訪，充分展現對兩國邦誼的重視。尤其，龔薩福也在前幾天表達，中國的軍演行動不會阻止他拜訪朋友，讓台灣非常感動。
蔡英文指出，台灣與聖文森及格瑞那丁從1981年建交以來，儘管國際局勢不斷變化，兩國始終相互扶持，持續在各領域創造豐碩的合作成果。透過龔薩福的來訪，期待讓其更了解台灣的最新狀況，雙方也能針對共同關切的議題，深入交換意見，進一步強化兩國的合作關係。
隨後，龔薩福致詞時表示，很高興能夠再次造訪台灣，尤其是在這個對台灣的政府及人民充滿挑戰的時候能夠再次見到老朋友們。
龔薩福指出，聖文森與台灣都是島國，也共同享有保障民主及人權的價值。在全球體系當中，雙方都深信必須要捍衛及促進主權及獨立，不允許他國干涉內政，並以和平的方式解決所有爭端。這些理想及原則都深植在大家的DNA當中，就是因為有這些原則及理想才存在著。
龔薩福也說，蔡英文稱他為老朋友讓他感到非常榮幸。他也感謝蔡英文身為堅強的女性領導人，領導這麼偉大的國家，並期盼上帝繼續賜予蔡英文智慧及勇氣，讓人民能夠過著安居樂業的生活。