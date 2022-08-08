工程師團差點被FB釣魚文騙去泰國！新北警機場阻攔

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據悉，一名曾任詐騙集團成員的A男（匿名）也受到誘惑，認為有機會到海外撈一筆，因此接受安排住進旅館，但他上網爬文並看了新聞後，越想越不對勁，因此決定報案，三峽警分局、刑警大隊共組專案小組，並通知航警局刑大協助，3日上午8點多殺去桃園機場，成功攔下6名受騙民眾。
受騙者B男（匿名）當下還搞不清楚狀況，刑警說，「你如果真的出去就回不來了！你知道自己要去做什麼嗎？」B男緩緩第開口說，「我是要去泰國當電腦工程師。」但警方追問學歷，B男僅國中畢業，另外3名受騙者聽完都笑了，並認定「這樣出去絕對出事」，因此打消出國的念頭。
資深刑警無奈表示，「但仍有人堅持出國，我們有問原因，得到的回應是『自己在台灣已經走投無路』、『沒有親人也沒穩定工作』，因此鋌而走險，還說如果真的被賣被殺那就算了。」
資深刑警表示，受害者的年齡多半在20多歲，幾乎都是8年級生，而詐騙集團的招式是透過臉書社團發文，誆稱有「快速賺錢的方法」、「擔綱泰國的電腦工程師」且坐領高薪，等無知民眾上鉤後，由集團成員「1人盯1~2人」的方式，先安排受騙者申辦護照，並住進飯店睡一晚，隔天再送去機場，接著集團成員就離開，遠端電話聯繫問「要登機了沒」，等受騙者上飛機，集團成員立即解除對話群組。
在3日當天，受騙者C男（匿名）堅持登機，而另一名D男（匿名）則是已經上機起飛！三峽警方靈光一閃，先帶C男在機場繞，直到登機時間一過，讓他無法飛，再苦口婆心勸他別去；接著再聯繫刑事局，由刑事局通知泰國警方，成功將D男遣送回台。
三峽警分局表示，三峽警立即通報刑警大隊值日隊(偵七隊)共組專案小組偵辦，並通知航警局刑大協助，於3日7時許前往桃園國際機場成功攔阻國人楊男(81年次)邱男(89年次)、葉女(85年次)、蘇女(81年次)、巫男(82年次)、王男(90年次)等6名登機，並說明此為詐騙出國手法，後續將持續調查是否有不法集團利用此手法詐騙國人出境，同時也呼籲國人不要輕信出國打工陷阱。