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工程師團差點被FB釣魚文騙去泰國！新北警機場阻攔

▲三峽警分局、刑警大隊共組專案小組，並通知航警局刑大協助，3日上午8點多殺去桃園機場，成功攔下6名受騙民眾。（圖／三峽警分局提供）
▲三峽警分局、刑警大隊共組專案小組，並通知航警局刑大協助，3日上午8點多殺去桃園機場，成功攔下6名受騙民眾。（圖／三峽警分局提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-08-08 15:02:49

近期柬埔寨詐騙案頻傳，柬埔寨詐騙集團察覺到台灣已有人開始注意詐騙手法，開始將詐騙資訊從柬埔寨改為其他東南亞國家，例如泰國、緬甸或越南。新北市警局三峽分局3日1時36分根據線報，指稱於社群媒體（Facebook)應徵工程師，用「免學歷、免經歷、月薪10萬元」的話術誆騙民眾，並提供交通、食宿、機票、代辦護照等手續，並安排於3日上午8時25分搭機飛往泰國曼谷。警方察覺這是詐騙集團欲誘騙其前往泰國，三峽警分局偵查隊立即與刑大偵七隊前往桃園機場會同航空警察局合作，成功在機場攔阻國人楊男等6人出國。

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三峽警分局指出，三峽警方在社群媒體發現此訊息，第一時間研判又係近期國人遭詐騙前往東南亞等地遭限制人身自由案件，犯罪手法同係在社群媒體刊登廣告，招攬欲前往從事客服人員、資訊人員等的國人，惟抵達當地始發覺實際工作內容多屬詐騙性質而欲提前返台，隨後遭到拘禁、扣押護照等情事。

據悉，一名曾任詐騙集團成員的A男（匿名）也受到誘惑，認為有機會到海外撈一筆，因此接受安排住進旅館，但他上網爬文並看了新聞後，越想越不對勁，因此決定報案，三峽警分局、刑警大隊共組專案小組，並通知航警局刑大協助，3日上午8點多殺去桃園機場，成功攔下6名受騙民眾。

受騙者B男（匿名）當下還搞不清楚狀況，刑警說，「你如果真的出去就回不來了！你知道自己要去做什麼嗎？」B男緩緩第開口說，「我是要去泰國當電腦工程師。」但警方追問學歷，B男僅國中畢業，另外3名受騙者聽完都笑了，並認定「這樣出去絕對出事」，因此打消出國的念頭。

資深刑警無奈表示，「但仍有人堅持出國，我們有問原因，得到的回應是『自己在台灣已經走投無路』、『沒有親人也沒穩定工作』，因此鋌而走險，還說如果真的被賣被殺那就算了。」

資深刑警表示，受害者的年齡多半在20多歲，幾乎都是8年級生，而詐騙集團的招式是透過臉書社團發文，誆稱有「快速賺錢的方法」、「擔綱泰國的電腦工程師」且坐領高薪，等無知民眾上鉤後，由集團成員「1人盯1~2人」的方式，先安排受騙者申辦護照，並住進飯店睡一晚，隔天再送去機場，接著集團成員就離開，遠端電話聯繫問「要登機了沒」，等受騙者上飛機，集團成員立即解除對話群組。

在3日當天，受騙者C男（匿名）堅持登機，而另一名D男（匿名）則是已經上機起飛！三峽警方靈光一閃，先帶C男在機場繞，直到登機時間一過，讓他無法飛，再苦口婆心勸他別去；接著再聯繫刑事局，由刑事局通知泰國警方，成功將D男遣送回台。

三峽警分局表示，三峽警立即通報刑警大隊值日隊(偵七隊)共組專案小組偵辦，並通知航警局刑大協助，於3日7時許前往桃園國際機場成功攔阻國人楊男(81年次)邱男(89年次)、葉女(85年次)、蘇女(81年次)、巫男(82年次)、王男(90年次)等6名登機，並說明此為詐騙出國手法，後續將持續調查是否有不法集團利用此手法詐騙國人出境，同時也呼籲國人不要輕信出國打工陷阱。

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