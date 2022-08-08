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中二補選後遺症？選議員綠林佳儀陷長考、藍林孟令不掛黨

▲今年3月，林佳龍愛將王義川陪同林佳儀（左一）等3位台中正青參選人造勢。（資料畫面／王義川提供，2022.08.08）
▲今年3月，林佳龍愛將王義川陪同林佳儀（左一）等3位台中正青參選人造勢。（資料畫面／王義川提供，2022.08.08）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-08 15:15:52

下屆台中市議員選舉，已完成黨內提名的國民黨與民進黨，近幾日各自出現變數，敗部復活的民進黨「台灣正青」成員林佳儀，已10幾天未在公開場合露面，據傳正陷入長考；國民黨現任議員林孟令則是發出聲明，指自己將以「不掛黨、不退黨」的方式參選最後一任。兩人的選區恰好涵蓋立委中二選區，地方議論紛紛。

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民進黨今年初在中二立委補選時首度插旗成功，由林靜儀打敗顏寬恒，但接下來議員選舉的發展，卻頗戲劇化。林佳儀的第2選區、林孟令的第3選區，剛好涵蓋中二立委選區。

首先是沙鹿清水梧棲的議員第2選區，5個席次本屆民進黨當選王立任、楊典忠2人，黨內有人主張趁勝追擊增加提名人數，持反對意見者卻認為，第2選區有全市第1高票的副議長顏莉敏、第2高票的議長張清照，以及和柯文哲友好的無黨籍議員陳廷秀，加上想回鍋的前議員尤碧鈴實力堅強，即使挾中二立委勝選優勢，對民進黨而言仍是場硬戰。

正國會的台灣正青在第2選區力推新人林佳儀，原本市黨部通過該選區提名3席，但遭中央推翻，只提名現任2席，林佳儀成了「除非他黨女性只一人參選再行徵召」的備案。但民進黨正式徵召蔡其昌參選市長後，又改提名3席，一說是對林佳龍的正國會釋出善意，同時展現蔡其昌衝高海線席次的決心。

但隨著7月13日民進黨徵召林佳龍參選新北市，林佳儀的地方活躍度大量減少，連粉絲頁都停留在7月26日的萬安演習宣傳。地方盛傳正國會主力跟著林佳龍移往新北後，31歲的林佳儀少了組織奧援變成孤軍，在地方施展不開。

▲林佳儀臉書粉絲頁停留在7月的萬安演習後即未更新。（圖／林佳儀臉書，2022.08.08）
▲林佳儀臉書粉絲頁停留在7月的萬安演習後即未更新。（圖／林佳儀臉書，2022.08.08）
台中市黨部主委李天生透露，已親自致電林佳儀，但尊重當事人，此時不便透露太多細節，林佳儀說針對選舉變數，要和幕僚與家人討論評估，如果做任何決定，會在第一時間告訴他，黨部也會適時因應。

議員第2選區（大肚、烏日、龍井）也是不斷出現變化球，5個席次原本是藍3綠2，先是民進黨議員陳世凱在黨內登記的最後一刻宣佈不連任、由服務處助理曾威接棒；接著爆出前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄要參選，成為陳柏惟與基進黨不愉快的導火線之一，最終陳柏惟退黨、陳玄曄以無黨籍勤跑地方；民眾黨則在此區推出醫師魏嘉慶參選，形成有兩個清朝皇帝（嘉慶、康熙名玄曄）參選的趣聞。另陳柏惟罷免案提案人楊文元，也將以無黨籍參選，十足的罷免案延長賽。

國民黨本區有3名議員，僅黨團書記長吳瓊華辦理黨內登記，林汝洲宣佈交棒小兒子林昊佑，對於是否披國民黨戰袍，他的答案是「順其自然」。另一議員林孟令是前議長林士昌之子，林士昌與顏清標私交甚篤，據傳林士昌家族對於中二立委補選時，國民黨中央對顏家袖手旁觀感到非常失望。45歲的林孟令甫任一屆議員，今天他發出聲明，表示將以「不掛黨，不退黨」的方式，參加最後一任選舉，如此一來，第3選區可望成為台中市無黨籍候選人最多的一區。

▲林孟令宣佈將以「不掛黨、不退黨」的方式參選最後一任台中市議員。（圖／林孟令臉書，2022.08.08）
▲林孟令宣佈將以「不掛黨、不退黨」的方式參選最後一任台中市議員。（圖／林孟令臉書，2022.08.08）
上週五甫上任的國民黨台中市黨部主委顏文正表示，原本打算本週再度拜會林汝洲與林孟令，希望兩人能「回歸」國民黨一起再拚天下。雖然今天聽到林孟令「不掛黨、不退黨」的說法，仍未放棄爭取他披國民黨戰袍，目前不考慮另徵召人選，將再拜訪表達黨部的誠意。

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