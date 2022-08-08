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沈慧虹社福政見連發　總幹事李妍慧：凸顯高虹安的空心

▲沈慧虹近來陸續提出諸多政見，受到關注。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲沈慧虹近來陸續提出諸多政見，受到關注。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-08 15:22:48

民進黨新竹市長參選人沈慧虹近來頻頻端出政策牛肉，期盼爭取更多新竹市民支持。沈慧虹競選總幹事李妍慧今（8）日表示，上週沈慧虹提出幸福加倍政策，一週3場記者會提出分別在公托、身障、早療與敬老愛心點數都加倍的社福政策，市民反應熱烈，沈慧虹團隊主導整個選戰的政策走向跟節奏，團隊論述能力跟執行力明顯讓國民黨參選人林耕仁、民眾黨參選人高虹安陣營看不到車尾燈。

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▲民眾黨立委高虹安日前受名嘴朱學恆邀請，在網路節目中高唱「塔綠班」之歌。（圖／翻攝自Youtube頻道朱學恒的阿宅萬事通事務所）
▲綠營指出，高虹安對新竹市政多所批評，但卻沒有具體做法；而其日前在網路節目上唱歌酸綠營支持者，皆引發論戰。（圖／資料照）
李妍慧說，沈慧虹早在副市長期間，就籌劃過一連串的社會福利政策，正式投入選戰才1個月，就提出具體的社福三加倍，。整個團隊從蒐集資料、綜合民意、整理方向，到提出適合現階段新竹長輩跟弱勢朋友的社福政策，信心十足、步驟流暢，一週3場記者會頭尾連貫扣緊社福主題，更可見對政策的嫻熟度跟準備，掌握一流。

李妍慧說，反觀林耕仁不知道是準備不足，還是腦袋空空，在記者問到關於市政的社福願景時，居然回答了跟沈慧虹相同的答案，但具體施行方法卻是毫無準備，只是口頭上抄襲沈慧虹政見。這讓人質疑，林耕仁已經在基層投入選戰超過一年，竟然對政策的理解是這種水準，真的有用心思考過新竹的社福政策嗎？這種理解程度能擔任未來的新竹市長嗎？

李妍慧表示，而高虹安毫無意外的又學民眾黨主席柯文哲，只要有關長輩的社福政策，下意識都是先砍再說。美其名為了財政規劃，實則是操弄世代對立。

李妍慧說，不排除高虹安會仿效柯文哲在重陽敬老金上玩兩面手法，柯文哲表面上強力反對，但通過後卻讓副市長黃珊珊去收割政績拉抬民眾黨選情。請高虹安不要永遠停留在批評、喊口號與質疑，也要端出自己的社福白皮書跟具體的相對應政策。

李妍慧說，政策政見的提出是硬裡子功夫，在其他2位候選人荒腔走板的表現下，沈慧虹明顯才是唯一認真規劃新竹市政的市長候選人，過去一週已掌握政策發言權跟節奏。未來競總會陸續推出重要政見跟政策牛肉，向選民展現紮實的市政能力跟令人期待的市政願景。

▲李妍慧，（圖／記者黃宣尹攝，2022.07.27）
▲李妍慧表示，沈慧虹明顯才是唯一認真規劃新竹市政的市長候選人，過去一週已掌握政策發言權跟節奏。（圖／記者黃宣尹攝）

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