BA.5本土疫情升溫　王必勝：估1至2週後確診人數將再增加

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自國內近期單日新增個案維持1萬至2萬多例數日後，到8月6日為止，國內單日新增個案數都較前一週少。針對昨天本土病例較上週同期增加、出現反轉，王必勝今天下午疫情記者會中表示，今天新增個案數是約100天以來新低，現階段疫情預測方式很多，若以整週確診數分析，自4月以來仍緩步下降。
王必勝說，國內預測將會出現一波BA.5本土疫情，但疫情規模仍待觀察，預測本週疫情仍屬平坦，可能1至2週後疫情會上升，所幸綜觀國際BA.5疫情，重症、死亡風險都沒明顯增加，民眾無須過度緊張。
王必勝表示，即使BA.5本土疫情再起，造成國內確診人數增加，指揮中心會持續觀察國內疫情狀況，呼籲民眾確實配合防疫規定，尤其提醒尚未接種疫苗的脆弱族群，包含幼兒、長者，脆弱族群外出務必落實口罩政策、減少在外用餐等，降低暴露風險。
高風險族群及時投藥，是降低重症、死亡風險方法之一，據統計，昨天共開1169人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共1078份、默沙東「莫納皮拉韋」91人份，今年以來累計開立約45萬7174人，包括共37萬3691人倍拉維及8萬3483人份莫納皮拉韋。
據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8266床、空床5304床、空床率64.2%，其中台北區50.8%、北區58.9%、中區72.9%、南區59.9%、高屏區65.8%、東區89.6%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4558床、空床率58.1；29家地方加強型防疫旅館1680床、空床數825床、空床49.1%。（編輯：陳政偉）1110808
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