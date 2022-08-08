譏柯文哲是壞學生 吳思瑤：不交內湖作業還想得A+？
民進黨台北市長參選人陳時中昨日針對內湖交通提出改善計畫，不料台北市長柯文哲卻多所批評，柯今（8）日再表示，陳時中提出的4個方案，其中3個是高公局管的，總統蔡英文都執政6年了，高公局應該出來說明，引發論戰。陳時中競選總幹事吳思瑤下午受訪表示，柯文哲的說法完全倒果為因，柯自己永遠與中央對立，市政府不爭取資源與中央的支持，那當然就沒有合作的可能，「怎麼一個壞學生自己不交作業，反怪老師沒有給你A+的好成績呢」。
吳思瑤說，柯文哲與副市長黃珊珊果然一模一樣，針對內湖交通問題，不只黃珊珊甩鍋給曾任台北市長的前總統馬英九、陳水扁，現在柯文哲連蔡英文都要拖下水。
吳思瑤表示，他們的說法完全是倒果為因，「怎麼一個壞學生自己不交作業，反怪老師沒有給你A+的好成績呢」。
吳思瑤說，今天提出解決方案的是陳時中，替市府負責任端出方案跟規劃，再尋求中央部會的協助，這就是地方自治，這就是跟中央來通力合作。不像柯文哲與中央永遠採取對立、對抗的態度，市政府不爭取資源，也不爭取中央的支持，那當然就沒有合作的可能。
吳思瑤表示，這些正是陳時中的強項，透過溝通跟合作，台北市未來可以爭取更多中央部會的資源跟能量，來協助城市治理，一起來改善內湖的交通。