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消基會市售快篩查價！比配售貴2成5至3.15倍：民眾被剝削

▲消基會今日舉辦記者會，公布志工訪查市售快篩試劑結果，發現市售快篩價格明顯高於政府配售的100元，多出2成5到3.15倍不等。（圖／消基會提供）
▲消基會今日舉辦記者會，公布志工訪查市售快篩試劑結果，發現市售快篩價格明顯高於政府配售的100元，多出2成5到3.15倍不等。（圖／消基會提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-08 16:05:18

國內新冠肺炎疫情爆發之後，快篩試劑成為民眾日常生活必需品，但消基會今（8）日公布調查發現市售快篩試劑售價過高，多數價格區間大約在125~280元之間，相較於政府配售100元的快篩試劑，明顯高出2成5到2.8倍不等，甚至在台北市某知名藥局更發現1劑售價315元，「簡直是暴利」。消基會董事長黃怡騰強調，快篩試劑是防疫戰略物資，政府應該加強價格監管，並且調整現行的配售制度，避免業者「利上加利」，對民眾及弱勢者造成剝削，相關單位應該立即介入調查，不能坐視不管。

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▲消基會志工在台北某知名藥局發現市售快篩試劑竟然要價315元，形成對消費者的剝削。（圖／消基會提供）
▲消基會志工在台北某知名藥局發現市售快篩試劑竟然要價315元，形成對消費者的剝削。（圖／消基會提供）
消基會在今年6月20日到7月5日之間，發動台北、台中、台南、高雄等四地志工，訪查94間藥局市售快篩試劑價格，無論是鼻腔快篩或唾液快篩，所有訪價的快篩試劑價格都在政府配售每劑100元以上，大部分價格區間在125～280元之間，最離譜的高達315元，根本沒有出現低於政府配售價格100元以下的快篩試劑。市售單支快篩劑平均售價「鼻腔快篩劑」為160.94元；「唾液快篩劑」則為164.58元，均高於公定價的6成以上，對消費者相當不利。

黃怡騰說，疫情爆發初期，政府為了籌備大量快篩試劑，保障進口業者合理利潤，強制將配售快篩售價定為每劑100元，但當初消基會就擔心可能產生「價格錨定效應」，3個月過去了果然印證消基會當初的擔憂。「政府配售價格既然已經保障了業者進口的利潤，基於公平競爭加上疫情趨緩，快篩售價理應更低，但當初政府定價產生錨定效應，成為市場保底價格，導致業者只會利上加利墊高售價，卻不見市場競爭及大量供應導致價格往下調整的情況。」

消基會舉例，有一位消費者張小姐反映，同住5位家人因為孩子在幼兒園染疫，光是為了檢測是否確診，就先花了1000元買兩盒實名制快篩，之後居家隔離期間為了檢測是否轉陰，前前後後每人至少使用5支以上的快篩試劑，使用市售的快篩至少得花超過5千元以上，相當於一般家庭半個月的菜錢，實在吃不消。

新光醫院耳鼻喉頭頸外科主任、消基會董事侯勝博指出，疫情爆發之後，快篩已經是民眾的日常用品，也是防疫重要物資。不少病患為了確保自己及醫護人員的安全，每次回診進行檢查之前都需要進行快篩，長期下來會是一筆沈重的負擔，「5月份疫情剛爆發，當時價格稍高一點大家還能接受，但如今疫情慢慢趨緩，物資也有大量進口，政府應該滾動檢討售價，不該讓病患持續承擔。」

台大國際企業學系教授盧信昌也說，很多民眾因為工作需要或被迫接受規範必須使用快篩，這類族群價格談係相當低，因為時效性無法貨比三家，只能被迫接受快篩高售價，對這類族群相當不公平。此外9月份即將開學，後續又會有更多的快篩需求，政府應該立即檢討快篩售價，不該讓價格錨定影響到民眾生活與防疫效果。

黃怡騰呼籲，市售快篩試劑價格昂貴是對民眾的剝削，政府應該緊急遏止歪風，除了檢討現行配售制度價格是否合理以外，相關單位包括衛福部、公平會均應立即介入調查，針對其中不法現象依法處罰，讓市售快篩試劑回歸市場競爭機制。

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