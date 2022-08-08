消基會市售快篩查價！比配售貴2成5至3.15倍：民眾被剝削

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黃怡騰說，疫情爆發初期，政府為了籌備大量快篩試劑，保障進口業者合理利潤，強制將配售快篩售價定為每劑100元，但當初消基會就擔心可能產生「價格錨定效應」，3個月過去了果然印證消基會當初的擔憂。「政府配售價格既然已經保障了業者進口的利潤，基於公平競爭加上疫情趨緩，快篩售價理應更低，但當初政府定價產生錨定效應，成為市場保底價格，導致業者只會利上加利墊高售價，卻不見市場競爭及大量供應導致價格往下調整的情況。」
消基會舉例，有一位消費者張小姐反映，同住5位家人因為孩子在幼兒園染疫，光是為了檢測是否確診，就先花了1000元買兩盒實名制快篩，之後居家隔離期間為了檢測是否轉陰，前前後後每人至少使用5支以上的快篩試劑，使用市售的快篩至少得花超過5千元以上，相當於一般家庭半個月的菜錢，實在吃不消。
新光醫院耳鼻喉頭頸外科主任、消基會董事侯勝博指出，疫情爆發之後，快篩已經是民眾的日常用品，也是防疫重要物資。不少病患為了確保自己及醫護人員的安全，每次回診進行檢查之前都需要進行快篩，長期下來會是一筆沈重的負擔，「5月份疫情剛爆發，當時價格稍高一點大家還能接受，但如今疫情慢慢趨緩，物資也有大量進口，政府應該滾動檢討售價，不該讓病患持續承擔。」
台大國際企業學系教授盧信昌也說，很多民眾因為工作需要或被迫接受規範必須使用快篩，這類族群價格談係相當低，因為時效性無法貨比三家，只能被迫接受快篩高售價，對這類族群相當不公平。此外9月份即將開學，後續又會有更多的快篩需求，政府應該立即檢討快篩售價，不該讓價格錨定影響到民眾生活與防疫效果。
黃怡騰呼籲，市售快篩試劑價格昂貴是對民眾的剝削，政府應該緊急遏止歪風，除了檢討現行配售制度價格是否合理以外，相關單位包括衛福部、公平會均應立即介入調查，針對其中不法現象依法處罰，讓市售快篩試劑回歸市場競爭機制。