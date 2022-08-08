名家論壇》朱駿／中共不願繼承中華民國的苦果不少

我是廣告 請繼續往下閱讀
國史館8月7日於臉書上發布台灣憲法學會前理事長許慶雄講座影音，並寫上「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」等語，引發爭議。馬英九辦公室痛批，如果中華民國被中共繼承，「那我們是什麼？」馬忘了他的摯友王曉波生前在1994年就針對兩岸提出過「不完全繼承論」，好像沒見他痛批王。
中共是否繼承了中華民國？歷史呈現得很清楚。在法律上，人不死就沒有談繼承的法律要件，中華民國自1949年以來還在存續階段，中共怎麼繼承？大陸歷史中長期把中華民國抹掉，誣蔑中華民國是不抗日的投降主義，蔣介石是偷桃子的人，這不是擺明了不想繼承嗎？
中華民國繼承清朝是概括承受清朝一切的對外關係，中共在1949年10月1日以前就提出「一邊倒」、「另起爐灶」、「打掃乾淨房子再請客」，究竟繼承了中華民國什麼樣的對外關係？
中華民國繼承清朝包括了整體中華文化的部分，中共建政以前就痛詆中華文化，建政之後對此用力破壞不遺餘力，迄今還高舉非中國的馬克思主義與馬列主義的旗號，「去中國化」比台獨份子還厲害，中華民國自始強調中華傳統文化的重要性，請問1949年起中華文化在中國大陸遭受如何的待遇？
有人可能提出異議，認為中共早已將馬克思主義「中國化」了。毛澤東一輩子沒讀過《資本論》，中國化了什麼東西？鄧小平在1985年曾坦白承認：「我們總結了幾十年搞社會主義的經驗。社會主義是什麼，馬克思主義是什麼，過去我們並沒有完全搞清楚。」連鄧小平都沒搞懂的東西，究竟中國化了什麼東西？
大陸1971年進入聯合國自認是「恢復」權利，意味著自始不承認中華民國在聯合國的歷史，是一筆抹去，根本不是繼承中華民國的地位。中華民國是亞洲第一且為中國史上唯一的民主共和國，創建的目的就是要讓中國發展為一個「民有、民治、民享」的國家。雖有軍政、訓政時期的歷程，但自訓政時期就開始搞一些民主，1946年訂定憲法，1947年開始行憲，請問中國大陸搞的是什麼政體？何時有憲法？憲法的內涵如何？尚有其餘，不勝枚舉。
繼承關係的成立除了要繼承者有客觀上可以繼承的法律地位之外，最關鍵的是繼承者要有繼承的主觀意願，中共根本就無此意願，而且可以看到的意思表示都是否定繼承的。那麼，怎麼存在繼承關係？還有什麼完全或不完全繼承可說的？中共對中華民國只想「取代」，何奈迄今只能「不完全取代」。
不願繼承所以中了美國人的陰招
由於不願繼承中華民國的成果，特別是維護「兩岸一中」的成果，在往後的一連串對美談判終就中了人家的陰招。《上海公報》這樣寫道：「美國方面聲明：美國認識到，在臺灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，臺灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。」
在此之前，「兩岸同屬一個中國」是客觀事實，客觀事實是神仙都不能改的，不由人們主觀認定所決定，中美雙方在此把兩岸同屬一中的客觀事實基礎轉換成了「臺灣海峽兩邊的所有中國人都認為」的主觀基礎，發生了質變。這也塞進了《中美建交公報》，變成了「中華人民共和國和美利堅合眾國重申上海公報中雙方一致同意的各項原則」。該怪誰？
美國因韓戰炮製的「台灣地位未定論」曾因1952年簽訂了《中日和約》而告終。然而，中共因兩岸正統之爭，是不承認《中日和約》的，日本與大陸建交後，當年的外相大平正芳也聲明《中日和約》失效了。1972年9月29日的《中華人民共和國政府和日本國政府聯合聲明》中寫下的是：「中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。」《波茨坦宣言》出現在1945年，中華民國統治大陸時代，中華人民共和國還沒誕生，還是躲不掉嘛。如果堅持繼承《中日和約》，怎麼會只落到僅僅獲得「理解和尊重」空言的待遇？
胡耀邦曾有一句名言：「歷史是混不過去的。」中共一再想混過歷史，結果為中國留下大患，迫害知識分子、大躍進、三年災荒、文革、反科學、反文明、殘暴統治等等不就是不繼承中華民國積累出來的憲政成果所致嗎？汗青昭著，不要以為靠「決議」就可以混過去。
台灣同樣要面對歷史事實與現實
雖然美國人對中共下了陰招，但中華民國同時統治過兩岸的紀錄是構築「兩岸同屬一個中國」的客觀基礎，不可能被打破，美國到今天固然不承認台灣屬於中華人民共和國政府，都不敢說台灣不是中國的一部分。中共要不要面對繼承此客觀基礎？
政府或政權與國家不同層次，兩岸的最大問題在於政治體制（就是政權性質）差異太大，如果不能以和平方式消弭這個差異，兩岸只能在「一個中國」圈內繼續齟齬磨擦，最後比較可能的結果是中共武統吃掉台灣，在台灣複製香港模式，進行大陸駐法大使盧沙野所說的「再教育台灣人」。
這樣的結果會令關係到中華民族前途最關鍵的軟實力，亦即政治體制、人權水平與世界觀，落後人類文明發展階段一個世紀，前景堪憂。鑒於人類歷史沒有一個專制不倒的江山，中共不能例外，中國的長治久安不可預期，真正的中華民族偉大復興亦將虛無縹緲，遙遙無期。
這樣的局面唯一的進步合理的解決方向在於中共政治體制改革，要中共政治體制改革必須要有外部的催化劑，如果這個外部催化劑是其他國家，必然引發民族主義與意識的問題，只會更加強鞏固中共不改革的決心，而且將故意引爆利用中國人的民族意識，必然獲得大多數中國人的支持，台灣更加危險。
是故，這個外部催化劑必須是外於中共體制，但又不會引爆中國人反外之民族意識者。盱衡全球，只有台灣才有可能與中共處於人民內部矛盾的位置，這是極寶貴的、獨特的、唯一的戰略地位，台灣若放棄此地位，就是自殘自害。
台灣唯一合理與具可操作性的出路
台灣若是與美日站在一起，就是要與中國大陸人民處在敵我矛盾的位置，不但喪失了全球唯一的優越戰略地位，還會受制於美日。台灣的角色只能定位在催化劑，催化劑就是酵母，發酵能力越強越好，所以，台灣也要不斷提升自身的民主素質與政治建設，首先要終止民進黨長期玩弄之敵我矛盾的國家認同遊戲。
●作者：朱駿／時事評論人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]