環台軍演多「認知作戰」 國防部：超過272條爭議訊息
中國大陸為了抗議美國眾議院議長裴洛西訪台，於裴洛西離台後隨即宣布進行環台軍演，且至今仍舊持續進行當中。而針對中共數日的軍演，國防部今（8）日下午也召開記者會，並且公布中共環台軍演相關應對措施。國防部方面指出，中共除了實施實體的軍演外，也透過網路攻擊以及認知作戰的方式，對我國進行心理恐嚇，也呼籲民眾對於爭議消息不要輕易相信，也勿輕易轉傳發送。
國防部通次室次長盧建中在記者會中表示，中共方面在環台軍演期間，除了有實體軍事作為外，網路攻擊也並未停歇。在軍演開始後沒多久，國防部的全球資訊網就遭到來自中共方面的多重阻斷式攻擊（DDoS）。而國防部方面也很快就發現有不明IP進行大量資料傳輸攻擊，導致國防部網路阻塞。不過應變小組也隨即進行流量清洗、建立防火牆等方式阻止攻擊，並且將IP通報給國家資安系統，因此形成綿密的資安防護網。
至於中共認知作戰的部分，政戰局副局長陳育琳則表示，中共方面從軍演前至今，一共出現了多達272則爭議訊息，國防部也分別細分為三大項，分別為營造武統氛圍、打擊政府威信、打擊政府威信。陳育琳強調，國防部方面也隨即發布澄清新聞稿，也在網路上張貼反制圖卡，「網路世界比真實世界更難辨敵我，未來也會加強國軍的媒體識讀與判讀能力。」陳育琳強調，呼籲國人對於爭議訊息不要輕易相信，也不要隨意轉傳。