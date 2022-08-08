真人蛇姬連發5天辣照！海外狂露超兇長輩　粉絲還嫌不夠

擁有「真人版蛇姬」封號的女星林采緹，趁著盛夏尾巴出國，遠赴泰國普吉島愜意度假，火辣身材大解放，出國起從機場到抵達海島，每天都會釋放辣照犒賞粉絲，讓網友眼睛大吃霜淇淋，結果她宣告即將返國，粉絲捨不得每天都有泳裝辣照的好日子結束，竟留言「難得出國，怎麼不多留幾天！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲林采緹出國解放好身材。（圖／林采緹IG）▲林采緹在國外度過七夕，感覺很浪漫。（圖／林采緹IG）▲林采緹睽違3年，終於出國去玩。（圖／林采緹IG）疫情將近2年多時間，讓大家待在國內都悶壞了，隨著東南亞國家旅遊解禁，包括羅志祥、網紅反骨等人，都遠赴泰國玩樂，林采緹則選擇遠離喧囂的普吉島，靜靜享受看海景、吹海風的輕鬆，她換上多套白色、紅色、橘色性感比基尼，讓渾圓飽滿的F級巨胸出來透透氣，目不暇給的辣照，讓粉絲看得很過癮。▲林采緹預告要回國，讓粉絲捨不得。（圖／林采緹IG）▲海天一色的美景，讓林采緹度假擁有好心情。（圖／林采緹IG）▲普吉島處處是美景，讓林采緹照片拍不停。（圖／林采緹IG）▲林采緹穿上長裙，顯得非常飄逸。（圖／林采緹IG）▲林采緹打扮休閒，去普吉島市區逛街。（圖／林采緹IG）▲林采緹打扮得青春洋溢，絲毫不像個媽媽。（圖／林采緹IG）林采緹（7）日一大早曬出橘色泳衣辣照，透露這是在普吉島的最後一個早晨，準備要飛回台灣，背後映襯著藍天白雲，美得宛如一幅畫，粉絲不捨她這5天密集美照連發，感嘆這幾天固定收到通知，好像收到長輩早安圖連發，而且林采緹還是「超兇長輩圖」，笑稱「永遠的女神，看到照片有點暈」、「希望采緹天天出去旅遊，這樣我每天都能看到噴鼻血的勁爆比基尼照！」、「妳是想電暈多少旅客才要回家？」真人蛇姬豹紋泳衣「側漏春光」！王思佳驚呼：身材不科學真人蛇姬出國曬巨胸！辣照獻粉絲聞香 「這翹臀太誘人」本土劇林志玲脫了！高衩比基尼狂洩大腿根 跪求路人刪照短今突送大福利！一彎腰「滿到快曝光」 網友：誠意十足