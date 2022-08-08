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彰市長選舉藍家變！張東正參選到底　黃玉芬斥故意扯後腿

▲張東正七夕與縣議員老婆陳銌銌在臉書放閃，今天他宣佈以無黨籍參選彰化市長。（圖／張東正臉書，2022.08.08）
▲張東正七夕與縣議員老婆陳銌銌在臉書放閃，今天他宣佈以無黨籍參選彰化市長。（圖／張東正臉書，2022.08.08）

記者顏幸如／彰化報導

2022-08-08 16:37:03

國民黨彰化市長提名家變越演越烈，初選落敗的前縣議員張東正，繼退出國民黨後，今（8日）正式宣佈參選，國民黨提名的黃玉芬砲轟張東正目的不在當選，只是扯國民黨後腿，「要讓我落選而已」。巧合的是，兩人4年前就曾交手，與現任市長林世賢「三腳督」，如今極可能再戰一次，但兩人的政黨身份已互換。

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今年6月，前彰化縣議員黃玉芬以民調51.64%，勝過前縣議員張東正的48.36%，取得國民黨彰化市長提名資格，張東正7月底宣布退出國民黨，今天正式宣布參選下屆彰化市長選舉。

53歲的張東正在聲明中表示，初選結束後他沈澱反思，卻持續遭受不實且惡意的指控，甚至波及家人，才讓他決定退黨，對於彰化市長一役，他已經準備很久，民眾對於他的願景與規劃都有很高期待，經過思考後，他決定繼續與民眾站在一起。

▲黃玉芬認為張東正目的不在當選，只是扯後腿「要讓我落選而已」。（圖／黃玉芬臉書，2022.08.08）
▲黃玉芬認為張東正目的不在當選，只是扯後腿「要讓我落選而已」。（圖／黃玉芬臉書，2022.08.08）
39歲的黃玉芬說，辦初選對她來說是一場硬仗，好不容易勝出，對手卻退黨，無法願賭服輸又執意參選，國民黨有被扯後腿的感覺。張東正今天宣佈參選，根本是個人利益至上，並不是想要選上，而是「要讓我落選而已」。

2018年前民進黨籍市長邱建富兩屆任滿，民進黨提名林世賢、國民黨提名張東正，當時有「彰化話題女王」之稱的黃玉芬，則以無黨籍身份參選，3名現任縣議員「三腳督」戰況激烈，最後林世賢以43,085票險勝張東正的42,766票，黃玉芬則獲37,006票。

民進黨繼續執政彰化市後，張東正轉任彰化縣議會機要祕書，黃玉芬透過以無黨籍身份參選立委、維持自己的能見度，雖然搬出郭台銘、宋楚瑜、蘇煥智、柯文哲等人聯名支持，但得票率僅12.41%，之後她加入國民黨，與張東正競逐黨內提名。隨著張東正宣佈投入選戰，當年「三腳督」的主角可望再度上陣，不同的是林世賢有現任優勢，張東正成了無黨籍、黃玉芬雖有國民黨提名，卻因選舉識別系統如衣著、看板看不到國民黨徽，被黨員質疑黨性不堅。

▲黃玉芬2年前參選立委，請來郭台銘、宋楚瑜、蘇煥智、柯文哲等人聯名支持。（圖／張東正臉書，2022.08.08）
▲黃玉芬2年前參選立委，請來宋楚瑜、郭台銘、柯文哲、蘇煥智人聯名支持。（圖／張東正臉書，2022.08.08）
對於張東正執意參選，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田感到訝異，他表示此舉勢必衝擊國民黨選情，在月底正式登記前，會持續與張東正溝通，希望他以大局為重。

另一無黨籍參選人為前彰化縣肉品市場總經理劉坤鱧，最高學歷東海大學公共行政研究所碩士，1992年加入民進黨、2006年退黨，2016年加入時代力量，1998年至2002年擔任過台中縣議員，也擔任過柯文哲監票部隊執行長，學經歷豐富。

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