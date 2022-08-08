將軍吼演唱會8/27、28熱情開唱 煙火兩天照耀台灣極西點

「 2022 台南夏日音樂節—將軍吼」，將於 8/27-28 連續兩天在將軍漁港搭配煙火秀熱鬧登場！首日以「夏日活力飆歌演唱會」為主題，由 PINK FUN 、 IVAN 艾文、 Kimberley 陳芳語、蕭秉治，以及鼓鼓呂思緯等實力偶像歌手打頭陣；第二天則以「夕陽海風抒情演唱會」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情，由曾沛慈、田亞霍、李佳歡、潘裕文、琳誼，以及壓軸的韋禮安帶來浪漫好歌。

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▲將軍吼活動2天煙火總發數共計52,548發，運用於各220公尺的將軍漁港南、北外堤媲美國際煙火（圖／台南市觀旅局提供）

台南市長黃偉哲記者會上展現美食達人的功力，與「新營的女兒」琳誼一一介紹虱目魚香腸、蚵嗲、蚵仔酥、蚵仔煎等西濱特色美食。黃偉哲說台南長期以來為台灣產鹽地區，鹽工在烈日下工作，容易造成食慾不振，為尋求方便午餐多以便當方式攜帶，主要搭配鹹魚和香腸等較容易下飯的菜色，藉此增進食慾及補充鹽份，進而衍伸出鹽工餐這類的特色餐食。除了鮮美料理外，黃偉哲也特別向大家推薦牛蒡餅、牛蒡脆片、牛蒡茶切片、虱目魚罐頭、蘆筍香鬆等將軍區在地農特產等伴手禮。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，今年將軍吼煙火秀將連續 2 天施放。煙火主題分別為 8/27 的「派對 ALL NIGHT 」以及 8/28 的「夢幻世界」， 8/28 當日的煙火秀並將搭配特殊圓形施放架，呈現有如風火輪般的視覺效果，絕對會讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。活動 2 天煙火總發數共計 52,548 發，運用於各 220 公尺的將軍漁港南、北外堤，總計 440 公尺媲美國際煙火大型面寬的設計。此外，現在來台南住宿就送「 2022 台南好康券」，活動期間 ( 至 9/30) 入住台南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬 Qrcode 登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾 300 個獎項讓您抽獎帶回家，更多活動詳情請上台南夏日音樂節活動官網查詢。

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2022 將軍吼音樂節宣傳影片 https://reurl.cc/m3vbgV

2022 將軍吼第一天煙火秀模擬影片 youtu.be/ZJxcypSJyn4