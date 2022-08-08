將軍吼演唱會8/27、28熱情開唱 煙火兩天照耀台灣極西點

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觀光旅遊局局長郭貞慧表示，今年將軍吼煙火秀將連續2天施放。煙火主題分別為8/27的「派對ALL NIGHT」以及8/28的「夢幻世界」，8/28當日的煙火秀並將搭配特殊圓形施放架，呈現有如風火輪般的視覺效果，絕對會讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。活動2天煙火總發數共計52,548發，運用於各220公尺的將軍漁港南、北外堤，總計440公尺媲美國際煙火大型面寬的設計。此外，現在來台南住宿就送「2022台南好康券」，活動期間(至9/30)入住台南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家，更多活動詳情請上台南夏日音樂節活動官網查詢。
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2022將軍吼第一天煙火秀模擬影片youtu.be/ZJxcypSJyn4 2022將軍吼第二天煙火秀模擬影片youtu.be/kwp6rky6MHY