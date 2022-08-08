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名家論壇》木夫／請盧秀燕看真實數字，台中治安真的壞了

▲在台中市長盧秀燕任期中，台中性侵案件有增加的跡象。（圖／台中市政府提供，2022.07.27）
▲在台中市長盧秀燕任期中，台中性侵案件有增加的跡象。（圖／台中市政府提供，2022.07.27）

文/木夫

2022-08-08 16:55:34

台中又接連發生治安事件，又是槍又是刀，但是台中市政府的長官似乎跟市民活在平行世界，警察局長蔡蒼柏認為治安沒事啦，是民意代表見縫插針造成社會恐慌。就引用作家顏擇雅在臉書寫的，去年瑪莎拉蒂三惡少因車子擦撞打人事件、至第二市場吃早餐被不認識的人打死事件及這次的滷味攤槍擊案，「不知台中人感受如何？」

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每每發生治安事件，台中市政府就會趕緊搬出數字，指台中市2021年刑案發生數、犯罪指標發生數、暴力犯罪發生數等多項指標，在6都均為「最低」及「次低」。然後說以玩笑用語「慶記之都」冠名台中市，是抹煞警察維護治安的努力，深表遺憾。

但是，這些不只是冷冰冰，還是選擇性的數字。筆者就從警政統計查詢網上，給大家看看什麼才是真實數字。

首先，台中市的性侵害發生數增加20%。

性侵害案件是所有人，不管男性女性都最擔心的犯罪，但是盧秀燕市長從來沒有提過台中市的性侵害數量在增加，難道就只是因為數字不好看，就可以忽略嗎？

我們以盧秀燕任期作比較，這樣最能看出盧市府的作為成績。2018年性侵害發生數424件，2021年發生數509件，足足增加了20%。嫌疑犯則是從433人，增加到492人。被害人從448人，增加為520人。這都是鐵錚錚的數字，但是盧秀燕市長從來不提，也從來沒有聽過市長說要怎麼改善！

再看今年數據，1到6月的性侵害案件發生數已經破300案，平均一天有1.64件，等於是天天都有發生性侵害案件，難道這種治安在盧秀燕市長的標準還是良好嗎？

第二，台中市治安犯罪嫌疑犯增加12%。

犯罪的主體是人，所以只看犯罪案件是不夠的。把台中治安的統計數據攤開來看，就會發現一件驚悚的事情，台中市的治安犯罪嫌疑犯人數從2018年的7724人，增加到2021年8667人，成長幅度將近12%，今年一到六月，更是已經超過4500人，再沒有改善，恐怕又要再創歷史新高。

究竟是什麼樣的原因，讓台中市的治安犯罪人數不斷增加，盧秀燕市長有想過嗎？只告訴市民表面好看的數字，對治安是沒有幫助的。

第三，台中槍枝查獲數量是六都第二。

盧秀燕市長總是愛拿六都來比較，那我們就看槍枝查獲的數量，台中市在2021年總共查獲154枝槍枝，只比新北市183枝少，是六都第二多！

要知道，槍枝是所有暴力武器中最致命的，而台中市的槍枝氾濫到這種程度，難道市長還是要裝作看不到嗎，還是以為在臉書震怒就可以減少槍枝。

以上三個數字才是市民的真實生活感受。治安是一個城市的生活基本條件，當治安不好，沒有人會願意在台中市成家立業，也沒有人敢來台中市創業投資，請盧市長要認真面對。


●作者： 木夫／資深國會幕僚

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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