名家論壇》木夫／請盧秀燕看真實數字，台中治安真的壞了

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但是，這些不只是冷冰冰，還是選擇性的數字。筆者就從警政統計查詢網上，給大家看看什麼才是真實數字。
首先，台中市的性侵害發生數增加20%。
性侵害案件是所有人，不管男性女性都最擔心的犯罪，但是盧秀燕市長從來沒有提過台中市的性侵害數量在增加，難道就只是因為數字不好看，就可以忽略嗎？
我們以盧秀燕任期作比較，這樣最能看出盧市府的作為成績。2018年性侵害發生數424件，2021年發生數509件，足足增加了20%。嫌疑犯則是從433人，增加到492人。被害人從448人，增加為520人。這都是鐵錚錚的數字，但是盧秀燕市長從來不提，也從來沒有聽過市長說要怎麼改善！
再看今年數據，1到6月的性侵害案件發生數已經破300案，平均一天有1.64件，等於是天天都有發生性侵害案件，難道這種治安在盧秀燕市長的標準還是良好嗎？
第二，台中市治安犯罪嫌疑犯增加12%。
犯罪的主體是人，所以只看犯罪案件是不夠的。把台中治安的統計數據攤開來看，就會發現一件驚悚的事情，台中市的治安犯罪嫌疑犯人數從2018年的7724人，增加到2021年8667人，成長幅度將近12%，今年一到六月，更是已經超過4500人，再沒有改善，恐怕又要再創歷史新高。
究竟是什麼樣的原因，讓台中市的治安犯罪人數不斷增加，盧秀燕市長有想過嗎？只告訴市民表面好看的數字，對治安是沒有幫助的。
第三，台中槍枝查獲數量是六都第二。
盧秀燕市長總是愛拿六都來比較，那我們就看槍枝查獲的數量，台中市在2021年總共查獲154枝槍枝，只比新北市183枝少，是六都第二多！
要知道，槍枝是所有暴力武器中最致命的，而台中市的槍枝氾濫到這種程度，難道市長還是要裝作看不到嗎，還是以為在臉書震怒就可以減少槍枝。
以上三個數字才是市民的真實生活感受。治安是一個城市的生活基本條件，當治安不好，沒有人會願意在台中市成家立業，也沒有人敢來台中市創業投資，請盧市長要認真面對。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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