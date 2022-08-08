共艦突破「24海浬」進入鄰接區？國防部：未進入我國領海
美國眾議院議長裴洛西離台後，中國大陸隨即宣布在我國領海周邊進行「環台軍演」。而國防部方面今（8）日下午召開記者會，說明針對環台軍演，我國國軍的相關應對措施。不過針對消息指出中共軍艦除了越過海峽中線外，也首度進入我國24浬的「領海鄰接區海域」。對此國防部方面並未正面回應，僅強調「中共艦機從未進入我領空與領海」。
國防部情報參謀次長室次長顏有賢在報告時指出，從4日中共開始進行環台軍演後，直至今（8）日中共機艦都持續在台海周邊進行聯合軍事行動，每天在我國臨接區24海浬外，保持13艘作戰艦、情蒐船等；而空軍在北部、西部、西南、東部等，每天派遣包含作戰機 ，包括殲-11、殲-16及空警等系列機種，對我台海實施多機種威懾。
不過據媒體報導指出，中共軍艦在此次環台軍演中，首度闖入我國24浬的領海鄰接區海域。而在記者會上面對記者提問，國防部方面並未正面回應，僅強調中共艦機從未進入我領空與領海。國防部作計室次長葉國輝表示，中共艦機從未進入我領空與領海，因應敵情，國防部也會派遣相對機艦實施因應。至於日前對岸官媒公布的南京艦接近和平發電廠的照片，葉國輝則表示照片屬假訊息。