「木蘭」颱風快生成！今晚當心大雨夜襲南台灣 週四放晴
原本位於南沙島附近海面上的低氣壓今（8）日已發展成為熱帶性低氣壓，中央氣象局預估，在未來24小時內有機會增強為第7號颱風，中文譯名為「木蘭」（Mulan，中國命名，原意為「木蘭花」）。不過未來這個熱低壓或颱風對台灣沒有直接影響，但週三（8/10）之前受到外圍環流帶來的南方雲系北移影響，花東、恆春半島將有局部短暫陣雨，尤其今晚到明（9）日水氣偏多，恆春半島可能有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾留意。
氣象局今日傍晚持續發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚彰化至臺南、南投地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨警戒範圍包括：台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市
氣象局預報員趙竑指出，短期內這個熱低壓會逐漸往北移動，到了北緯20度左右會逐漸轉向西，從海南島附近登陸中國，對台灣並沒有直接影響。不過週三之前受到南方雲系北移影響，花東及恆春半島天氣並不穩定，要留意可能有局部較大雨勢出現。其他地區大多維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，中南部山區雨勢可能較為明顯，民眾外出記得要攜帶雨具。
另一方面，氣象局特別提醒，受到熱低壓或颱風外圍環流影響，週三南部、東南部沿海地區及澎湖，可能長浪發生機率，民眾前往海邊活動要注意安全。
趙竑表示，週四起到下週一（8/11~8/15）太平洋高壓又會逐漸向西增強，各地大多恢復多雲到晴的穩定天氣，只有台東及恆春半島偶有零星短暫陣雨。午後西半部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨。至於氣溫方面，未來一週全台都相當炎熱，高溫可達攝氏32到36度，外出還是要注意防曬並多補充水分以免中暑。
氣象局持續發布高溫資訊，明（9）日中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請民眾加強注意。