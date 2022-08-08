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阿翰扮阮月嬌惹議！被控霸凌首發聲　粉絲留言讓他飆粗口

▲家樂福找來YouTuber阿翰拍攝中元廣告，在片中扮演算命阿姨「廖麗芳」及新移民媳婦「阮月嬌」，因模仿越南口音爆出歧視爭議。（圖／翻攝畫面）
▲家樂福找來YouTuber阿翰拍攝中元廣告，在片中扮演算命阿姨「廖麗芳」及新移民媳婦「阮月嬌」，因模仿越南口音爆出歧視爭議。（圖／翻攝畫面）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-08 17:28:39

以神模仿走紅的網紅「阿翰」，近期接受量販店邀請，一人分飾多角拍攝中元節廣告，扮演新住民阮月嬌、算命阿姨廖麗芳及少女羞羞草3種不同角色，表演相當逗趣，不料廣告7月底播出後，引起部分新住民反彈，廣告火速下架，廠商及阿翰都未對外發言，沉潛數日後，阿翰今（8）日首度發聲，表達對此事很遺憾，願意接受各界的不同想法。

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▲家樂福找YouTuber阿翰拍攝中元廣告，扮演算命阿姨「廖麗芳」、越南新移民媳婦「阮月嬌」及少女「羞羞草」。（圖／翻攝家樂福廣告）
▲家樂福找YouTuber阿翰拍攝中元廣告，扮演算命阿姨「廖麗芳」、越南新移民媳婦「阮月嬌」及少女「羞羞草」。（圖／翻攝家樂福廣告）
▲家樂福找來YouTuber阿翰拍攝中元廣告，在片中扮演算命阿姨「廖麗芳」及新移民媳婦「阮月嬌」，因模仿越南口音爆出歧視爭議。（圖／翻攝畫面）
▲阿翰在片中扮演新移民媳婦「阮月嬌」，是因為去餐廳吃飯對老闆留下深刻印象。（圖／翻攝畫面）
廣告播出後，台灣越裔總會會長陳凰鳳表示收到多方投訴，認為阮月嬌模仿越南人說中文的濃厚口音，傷害了新住民，認為此舉是「把霸凌當有趣」，每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀劃過新住民及其子女的心，認為大企業不該如此幼稚，發起連署書希望廠商能道歉，但廠商下架廣告後，並無公開說明。

▲台灣越裔總會會長陳凰鳳表示廣告播出後，收到多方投訴。（圖／翻攝陳凰鳳FB）
▲台灣越裔總會會長陳凰鳳表示廣告播出後，收到多方投訴。（圖／翻攝陳凰鳳FB）
阿翰今在社群平台表示，從初次張貼影片以來，一直嘗試從生活經驗、人物去找出一些特點喚起大家的共鳴，帶給大家歡笑，至今已滿5年了，「我創造角色的特點是運用大眾熟知的刻板印象，再進行重組變成形形色色不同的角色，我知道很多人看完影片很喜歡，笑得很開心。但也知道這些角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。」

他形容阮月嬌是陪著自己出道的重要人物，是大學畢業時愛上吃河粉，每天到店內聽到老闆娘口音開始模仿而創造出的新住民角色，想要顛覆總是在報導中，勤奮、辛苦、養家活口，努力取得成就的新住民印象。轉而去創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色，沒有既定女性的外表，甚至可以是一個能躺在沙發上享受婆婆照顧的好媳婦，自在的與婆婆相處得到這個家對她的疼愛，讓你吃水餃或是黃瓜都能會心一笑，那種親切的感動。

▲（圖／翻攝自阿翰po影片YT）
▲阿翰詮釋阮月嬌一角，為粉絲帶來不少歡笑。（圖／翻攝自阿翰po影片YT）
阿翰說，做影片無法讓每個人都滿意，很遺憾造成許多紛擾，但初衷是想逗樂大家，讓觀眾有情感上的抒發，「如果有冒犯和傷害，我願意接受所有受傷的人的想法，另外也不同意透過指責對方、過激言論去傷害意見不同的人，希望這個社會能理性看待跟討論這件事情，學習接納不同的聲音，這就是一個成熟的多元社會必經之路」。Po文一出後網友留言力挺，支持他模仿多元角色，還有人笑說越南妹身材都很火辣，要他減肥10公斤、多戴一點黃金飾品，讓阿翰一秒飆出粗口。

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