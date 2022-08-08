名家論壇》楊威利／外島防務困境　信號彈對抗無人機

我是廣告 請繼續往下閱讀
※無人機的優勢與外離島防務困境。新聞
※近期兩岸軍事新聞操作，軍方略顯被動。
8月4日，陸軍金門防衛指揮部證實，3日晚間金門與北碇上空共發現4架不明飛行器，經比對分析，4架應為無人機，金防部首度發射2枚信號彈示警驅離。※無人機的優勢與外離島防務困境。
用信號彈驅離無人機示警？您沒有看錯，這是外島防務困境的寫照，過往敵機臨空，尤其是外離島地區，守軍是可以逕行開槍的，當然這是經過先前金防部或馬防部，經過國防部何可後下放的權限所致。
但由於兩岸緊張趨勢減緩、共軍武器裝備大增、外島駐軍大幅裁減以及海防交由海巡署管轄下，許多外島軍務似乎跟過往大相逕庭，最明顯的就是驅離射擊，許多當過外島兵的老一輩人士，都會相當懷念外島驅離射擊時曳光彈亂竄，進而導論出「匪漁船」不敢越界的光榮事蹟。這種景象也發生在空軍上，許多軍官會懷念過往戰機貼近福建沿岸偵照的光榮史蹟，不過這些都成為過往雲煙。
早在今年2月，中國運12侵犯東引上空後許多評論就指出，應儘速將肩射式刺針飛彈撥交外島地區運用，部分蜂眼雷達也一併撥交，不過在半年後我們卻看到金門守軍用信號彈「威嚇」無人機，說真的外界實在不知道怎麼形容了。
若今天進犯的共機為2月東引時的運12，朝有人航空器射擊信號彈或許可以讓飛行員看到轉向或是說示警，對無人機射擊信號彈不知道射擊目的為何？更何況無人機可以透過預劃飛航程式飛行，攻擊方可以刻意的選擇飛航路逕，持續騷擾我軍。
對於進犯這種禁限制水域與空域的無人機，是否可以開火擊落？這端視防區的接戰規定，若覺得以防空飛彈擊落會引起更大爭紛的考量，不妨可以將無人機擾槍配發給外離島守軍，律定碰到類似狀況一律用干擾槍「擊落」，這種擊落方式雖然是軟性干擾但也可彰顯守軍的防禦決心。
※近期兩岸軍事新聞操作，軍方略顯被動。
另外幾則軍聞則是牽涉到中國飛彈與軍艦的對台侵犯。
8月4日，日本防衛省公佈共軍飛彈軌跡，推算有4枚飛彈越過台灣上空，後續國防部針對領空與上空做出說明，並以大氣層外不用攔截，許多評論也以浪費愛國者飛彈來說明；但國防部有一個重點是，沒有立即跟進日本做飛彈軌跡的公佈。
8月5日，日本防衛省公佈共機BZK-005、TB-001與不明無人機各1架侵犯宮古水道，並朝台灣東北與東南海空域前進，這些無人機軌跡都落在台灣防空識別區內，國防部選擇不公佈。
8月6日，中國傳出兩艘軍艦拍攝我方軍艦監控畫面，這兩張照片出爐後有許多朋友提出是否是P圖，並質疑海軍戰力。最終在8月6日晚間，國防部釋出海軍艦艇監控共艦的照片（疊共艦）以及影片，算是板回了一些顏面。但後續，中國也在微搏上公佈兩軍艦艇相關的監控照片。
事實上承平時期，兩岸艦艇於公海上相互較勁與拍照早已習之為常，但近期因為美國眾院議長訪台，迫使共軍機艦作出過激的反應，但怪的是諸多海空軍機艦，甚至飛彈的射擊威嚇，居然是在美眾院議長離台後對台灣施加，再怎樣說都是非常奇怪的事情，大眾無法理解這背後的原因，只能怪罪於台灣旁邊有一個不友善的政權。
總的來說，少批的飛彈，共機與共艦並無法造成台灣軍方重大的損傷，但對民心士氣恐有影響。日本在面對北韓試射火星12飛彈穿越日本上空時，選擇發放J Alert系統發放，讓大眾有些許應變時間，台灣也有類似的警報系統。
對於共機與共艦的侵擾，軍方不妨用這次8月初的對峙案例，日後將所有共艦與無人機軌跡，公佈侵犯西南防空識別區共機軌跡的方式處理，這一方面可以彰顯我軍確實有能力監控共軍動態，一方面也可顯示海空軍官士兵克盡職守、能隨時應對共軍機艦威脅。
但對於無人機的因應我們就不是那樣樂觀，雖然台灣本島有些重要軍事基地已經配置干擾槍防止無人機威脅，但外離島守軍面對這種新型態工具時卻顯得毫無招架之力，希冀軍方高層能儘速提撥經費購置這類干擾槍，廣泛配置外離島守軍運用。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com